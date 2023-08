Luis Fonsi recibe duras críticas por supuestas indirectas a Adamari López en su nueva canción

Aunque todavía no se estrena, el nuevo sencillo de Luis Fonsi, "Pasa la página", ya ha dado mucho de qué hablar y no precisamente para bien.

Hace unos días el cantante anunció el lanzamiento de nueva música y hasta compartió un pequeño adelanto con sus seguidores de las redes sociales. En el clip tan sólo se podían escuchar unas cuantas líneas del tema, pero esto fue suficiente para que se convirtiera en el blanco de fuertes críticas por parte de los usuarios, ¿la razón?, muchos de ellos están convencidos de que se trata de una tiradera para Adamari López, expareja del boricua.

“Pasa la página, no eres la víctima, pa' que te quieran no hay que dar lástima. Pasa la página, sigue tu vida, estás viviendo un cuento que ya terminó”, dice en la canción.









Hasta ahí el nombre de la actriz y conductora no ha sido mencionado, pero como el mensaje claramente va destinado a una persona del pasado, el público comenzó a relacionarlo con López.

"Me perdiste como fan. Sé un caballero, llevan años separados", "Qué necesidad de revivirlo. No apoyo esto ni por chisme", "Oye Fonsi ella hace años que te superó, pasa la página", "Deberías de pasarla tú, querido", "Qué triste que hagas una canción así", "Cuando uno está apagado saca este tipo de canciones", "Quizá todo sea una coincidencia, sí eso debe ser pura casualidad", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Incluso, hay quienes lo compararon con Shakira al tratar de sacar provecho de su ruptura; sin emabrgo hicieron hincapié en que ella no espero 13 años para hablar de su ex en una de sus composiciones: "Shakiro quiere facturar", "El shakiro boricua le dicen ahora", "Dedicada a los hombres empoderados y facturadores", agregaron.





El cantante estrenará nueva música, pero el público asegura que va dedicada a su ex, Adamari López. Foto: Instagram





Pero, ¿por qué la gente asumió que el tema tiene dedicatoria? En enero de este año, Adamari habló su relación con Fonsi durante el reality "La casa de los famosos", que en ese entonces era producido por Telemundo; ahí reveló que la separarse del intérprete de "Despacito" había sido un episodio muy doloroso sobre todo por había sido él quien puso fin a la relación.

“(Fonsi) Me ayudó a salir adelante, pero también me ocasionó un dolor muy grande el pensar que ese que yo entendía que era el amor de mi vida, con el que me había casado y con el que había querido formar una familia, había decidido terminar la relación”, dijo.

Cabe destacar que la ahora expareja vivió una amarga historia de amor, se casaron en 2006 después de un largo romance, pero el matrimonio terminó tres años después en medio de fuertes rumores de infidelidad por parte del cantante y la lucha contra el cáncer de mama que todavía enfrentaba la actriz.

"Pasa la página" estará disponible en todas las plataformas digitales este 24 de agosto, mientras esto ocurre el también compositor ha decidido hacer caso omiso a las críticas y simplemente disfrutar de esta nueva etapa en su carrera.

