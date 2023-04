Desde hace dos años Lucero Mijares ha acompañado a sus famosos padres, los cantantes Lucero y Manuel Mijares, en los mejores escenarios del país y Latinoamérica, pero esta joven asegura que es otro espacio el que la hace vibrar, el teatro.

“En el escenario de un teatro me siento grande, me paro en medio y veo todas la butacas, y a pesar de no ser un Auditorio Nacional, siento que brillo, siento que hay millones de personas viéndome aunque no haya nadie. El teatro me da el impulso de bailar y cantar sin pensarlo, sin sentirme comprometida, eso me encanta”, dice Lucero Mijares.

Ahora que tiene 18 años, ha tomado la decisión de comenzar su carrera profesional en el teatro musical, algo en lo que sus papás la han apoyado.

“Ellos me han inspirado a seguir su ejemplo, porque es éste el que me ha hecho la mujer que soy hoy en día. Me siento orgullosa de ser la hija de dos grandes, de los cuales he aprendido mucho y me han presentado a las personas en que puedo confiar, que me apoyan y me cuidan”, comenta.

Entre esas personas se encuentra el productor Juan Torres, quien le dará el impulso inicial a su carrera en teatro, al brindarle su primer protagónico como Dorothy en el musical El Mago The Wiz, que estrenará el 30 de junio en el Teatro Hidalgo.

“Me va a cumplir el mayor sueño que tengo en la vida”, dice sobre el productor de obras como El beso de la mujer araña.

Lista para la tercera llamada

Juan Torres explica que el amor que Lucero siente por el teatro musical lo demostró cuando formó parte de la última etapa de La jaula de las locas en 2021; entonces él quiso encontrar el proyecto que fuera ideal para que hiciera su debut.

“Lucero tenía que cumplir con lo que había quedado con sus papás, que era terminar la escuela, y también que sus papás supieran hacia dónde se iba dirigir su camino, pero un día les dijo: ‘quiero hacer teatro’, en otro tono y con otras ganas, entonces les dije que había que buscar un proyecto para ella. Eso fue algo difícil porque era para que debutara protagonizando, no porque me lo pidieran, sin porque es un buen inicio para su carrera”.

Torres señala que esta será una prueba de fuego para Lucero porque el público la verá cantar, bailar y actuar, además de que casi todo el tiempo está en escena, pero sobre todo encabezará una gran producción que incluirá una orquesta en vivo, más de 100 cambios de vestuario y 22 actores en escena, entre otras cosas.

“La estamos cuidando y cobijando para que ese peso nunca lo sienta como un rigor, como algo que carga, sino al contrario que lo goce, desde el proceso de lectura hasta el momento que levantemos el telón”.

Lucero Mijares se ha preparado por seis semanas con clases de tap y jazz, un coach vocal, y sesiones de trabajo con el director de escena y el coreógrafo. Esto se suma a la preparación artística que tiene de años atrás.

Sobre con qué se identifica con su personaje, Lucero responde sin dudar:

“Ella transmite mucha nobleza, esperanza, pero también tiene coraje y valor, además de un carácter rudo, pero al final lucha para lograr lo que ella quiere. Juan luchó para que lograra mi sueño y yo estoy luchando por él para que esto sea un éxito, considero que yo le puedo prestar mucho a Dorothy”.