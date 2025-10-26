Después de conquistar al mundo a finales del milenio pasado con su pegajoso “Mambo No. 5”, una reinterpretación del clásico del cubano Dámaso Pérez Prado, Lou Bega quedó marcado como uno de los llamados one-hit wonders (artistas de un solo éxito).

Pero el cantante alemán no está nada de acuerdo con esa etiqueta. En entrevista con EL UNIVERSAL, asegura que se trata de una percepción errónea y una visión demasiado occidentalizada y americanizada de la industria musical.

“Eso no es del todo correcto, hay diferentes canciones que alcanzaron gran popularidad en distintos países y continentes. Así que quizás haya países que solo conozcan ‘Mambo No. 5’, pero hay otros que conocen tres, cuatro o más canciones diferentes”, indica.

El intérprete asegura que quizá también es considerado en esta lista debido a la situación en que se vio envuelto el mundo en 2001, con el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York.

“Mi segundo álbum debía salir en octubre de 2001, y entonces ocurrió el 11-S. La mayoría de la gente no lo sabe pero nadie me devolvía la llamada porque nadie quería música divertida en ese momento”, lamenta Lou Bega

“Así que volví a Europa y viví mi vida de una forma más sencilla, lejos de las luces de Hollywood y del intento de hacerme muy grande. Ahora me alegro de no haber seguido esa carrera”, agrega.

En retrospectiva, Lou Bega reflexiona sobre sus objetivos en la industria musical y cómo ésta ha cambiado en los últimos 25 años; la evolución de la misma y hasta la introducción de la Inteligencia Artificial (IA) en la escena.

“No cambiaron tanto mis objetivos en la música. El éxito tiene un significado diferente para mí. No se trata de vender millones de discos ni de tener canciones número uno. Se trata simplemente de hacer felices a quienes quieren serlo. Ese es mi objetivo”, asegura.

Bega reconoce que más allá de buscar composiciones ingeniosas únicamente desea regresar a sus raíces y disfrutarlas.

“La industria lo desvía un poco ese sentimiento, por lo que ahora solo quiero recrear y reagruparme”, comenta. el artista.

Respecto a la Inteligencia Artificial, Lou es un enérgico crítico y detractor, al considerarla “el fin de la experiencia humana real”.

“En la música, es lo peor porque ahora cualquiera puede crearla con solo hablar, así que el valor de la música como antes ya no existirá. Es como cuando salió el autotune, la tecnología que permitía a todos ser cantantes, pues esto es autotune con esteroides, donde todos, incluso mi perro, pueden producir un sencillo exitoso. Así que su valor será completamente absurdo, no nos estamos haciendo ningún favor”.

El cantante lamenta el hecho de que la música con IA esté creciendo muy rápido y de que ésta vaya a ser tan diluida hasta el punto de que no valga nada.

“Es como la verdad, ya no sabemos qué lo es y qué no lo es: en las noticias, en las redes sociales... y pierde su valor”.

En México

Lou Bega será parte del festival The best of I love dance, que se celebrará en el Palacio de los Deportes el próximo 19 de diciembre, evento en que el cantante buscará reencontrarse con sus fans de aquella época.

“Vengo a meter a la gente en la máquina del tiempo y a retroceder a las décadas de mi elección, donde todo parecía un poco más esperanzador, donde las guerras y los rumores de guerras no eran tan fuertes como hoy, donde el mundo tenía las puertas abiertas para vivir una experiencia más alegre, pero hemos entrado en un mundo de puertas que no son nada de eso”, asegura.

A sus 50 años, el cantante asegura que solo desea dejar una hermosa marca de alegría para todas las generaciones: jóvenes, adultos e, incluso, los adultos mayores.

“Porque cuando comencé a hacer música se trataba de alegría y era una automedicación para mi propia depresión y siempre me gusta decir que soy un antidepresivo musical. Lo sigo siendo. Así que esto es lo que la gente puede esperar”, añade.