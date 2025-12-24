Más Información

Maestros del ISMEV denuncian once despidos injustificados

Maestros del ISMEV denuncian once despidos injustificados

El botín perdido del robo en el Museo de Antropología

El botín perdido del robo en el Museo de Antropología

2026, clave en el intercambio cultural entre México y Qatar

2026, clave en el intercambio cultural entre México y Qatar

La poesía de Anna Gual desde otro lugar

La poesía de Anna Gual desde otro lugar

Pedro Salmerón acusa a Román Meyer de engañar a AMLO

Pedro Salmerón acusa a Román Meyer de engañar a AMLO

“Soy un artesano de la literatura”: Eduardo Mendoza

“Soy un artesano de la literatura”: Eduardo Mendoza

En un contexto dominado por los algoritmos, los lanzamientos exprés y el avance de la , defiende la imperfección como una forma de resistencia y de contacto real con el público.

“La inteligencia artificial es perfecta, pero no tiene alma. Nosotros creemos en una música orgánica, con errores, pero caliente, que se pueda sentir. Esa comunicación con el público no la puede reemplazar una máquina”, dice el baterista Warpig en entrevista.

Con la lucha libre como una de sus principales iconografías, la banda independiente de surf rock instrumental apuesta por un sonido marcadamente mexicano y una identidad propia para mantenerse vigente tanto en México como en el resto del mundo.

Lee también

“Cuando vas a España o Francia la respuesta es muy buena. Les llama mucho la atención que toquemos surf para bailar y que usemos máscaras, porque saben que representan a la lucha libre mexicana y nosotros las llevamos con mucho orgullo”.

Las máscaras, uno de los sellos más reconocibles del grupo, surgieron entre la timidez y el error. Con el paso del tiempo, Reverendo (guitarra), Warpig (batería), Crunchy (guitarra) y Sr. Ramírez (bajo) las transformaron en un ritual que modifica la energía sobre el escenario y con el público.

“Al principio usábamos máscaras porque tocábamos bien feo y nos daba pena; empezamos incluso con bolsas de papel. Luego entendimos que la máscara es algo profundamente mexicano, que tiene magia. No es lo mismo salir a tocar sin máscara que cuando te la pones.

Lee también

“Esa mística no es nuestra, es de los luchadores, y se la pedimos prestada cada vez que tocamos”, explica Warpig.

El 14 de febrero, Lost Acapulco compartirá escenario con bandas como Los de Abajo, Salón Victoria, Los Esquizitos y Las Ultrasónicas en el festival Ruido y Cariño, que se llevará a cabo en el Salón Gran Forum, un encuentro que celebra la persistencia y la vigencia de la escena alternativa.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Le regaló su collar Aseguran que violinista presume mismo collar que Nodal “Se repite la historia”, dicen en redes. Foto: Tomada de TikTok @esmeralda.canape / Carlos Mejía / El Universal / Tiktok @angelaaguilar_

¿Le regaló su collar? Aseguran que violinista presume mismo collar que Nodal: “Se repite la historia”, dicen en redes

Meghan y Harry hacen despidos masivos y se quedan con solo dos empleados: “quieren ahorrar dinero”, informan. Foto: AP

Meghan y Harry hacen despidos masivos y se quedan con sólo dos empleados: “quieren ahorrar dinero”, informan

Kate Middleton se enfrenta a Camila: la princesa quiere que Harry vuelva a la familia, pero la reina no. Foto: AP / AFP

Kate Middleton se enfrenta a Camila: la princesa quiere que Harry vuelva a la familia, pero la reina no

Yolanda Andrade confirma hospitalización y reaparece con pulsera médica: crece la preocupación por su salud. Foto: Montserrat Olivier IG / Yolanda Andrade IG

Yolanda Andrade confirma hospitalización y reaparece en redes: crece la preocupación por su salud

Intagram

La influencer Anastasia Karanikolaou presume bikini y figura de “infarto” en la piscina

[Publicidad]