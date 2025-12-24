En un contexto dominado por los algoritmos, los lanzamientos exprés y el avance de la inteligencia artificial, Lost Acapulco defiende la imperfección como una forma de resistencia y de contacto real con el público.

“La inteligencia artificial es perfecta, pero no tiene alma. Nosotros creemos en una música orgánica, con errores, pero caliente, que se pueda sentir. Esa comunicación con el público no la puede reemplazar una máquina”, dice el baterista Warpig en entrevista.

Con la lucha libre como una de sus principales iconografías, la banda independiente de surf rock instrumental apuesta por un sonido marcadamente mexicano y una identidad propia para mantenerse vigente tanto en México como en el resto del mundo.

“Cuando vas a España o Francia la respuesta es muy buena. Les llama mucho la atención que toquemos surf para bailar y que usemos máscaras, porque saben que representan a la lucha libre mexicana y nosotros las llevamos con mucho orgullo”.

Las máscaras, uno de los sellos más reconocibles del grupo, surgieron entre la timidez y el error. Con el paso del tiempo, Reverendo (guitarra), Warpig (batería), Crunchy (guitarra) y Sr. Ramírez (bajo) las transformaron en un ritual que modifica la energía sobre el escenario y con el público.

“Al principio usábamos máscaras porque tocábamos bien feo y nos daba pena; empezamos incluso con bolsas de papel. Luego entendimos que la máscara es algo profundamente mexicano, que tiene magia. No es lo mismo salir a tocar sin máscara que cuando te la pones.

“Esa mística no es nuestra, es de los luchadores, y se la pedimos prestada cada vez que tocamos”, explica Warpig.

El 14 de febrero, Lost Acapulco compartirá escenario con bandas como Los de Abajo, Salón Victoria, Los Esquizitos y Las Ultrasónicas en el festival Ruido y Cariño, que se llevará a cabo en el Salón Gran Forum, un encuentro que celebra la persistencia y la vigencia de la escena alternativa.