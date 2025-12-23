Más Información

Brock Purdy lanza cinco pases de anotación en victoria de los 49ers sobre Colts

Brock Purdy lanza cinco pases de anotación en victoria de los 49ers sobre Colts

Presidenta del Sistema Anticorrupción denuncia a David Colmenares, titular de la ASF; acusa “incumplimiento de obligaciones”

Presidenta del Sistema Anticorrupción denuncia a David Colmenares, titular de la ASF; acusa “incumplimiento de obligaciones”

Detienen en Naucalpan a dos sujetos con 37 mdp en efectivo; les aseguran armas y cartuchos

Detienen en Naucalpan a dos sujetos con 37 mdp en efectivo; les aseguran armas y cartuchos

Precariedad marca a la generación Z; millones estudian menos y ganan poco

Precariedad marca a la generación Z; millones estudian menos y ganan poco

Revocan suspensión provisional a Raúl Rocha; tribunal señala que no ha comparecido ninguna vez

Revocan suspensión provisional a Raúl Rocha; tribunal señala que no ha comparecido ninguna vez

Rescatan a 17 migrantes secuestrados en Ciudad Juárez, Chihuahua; aseguran que no eran alimentados

Rescatan a 17 migrantes secuestrados en Ciudad Juárez, Chihuahua; aseguran que no eran alimentados

Asesinan a Raymundo Cabrera Díaz; fungía como coordinador regional del IMSS-Bienestar en Chilpancingo

Asesinan a Raymundo Cabrera Díaz; fungía como coordinador regional del IMSS-Bienestar en Chilpancingo

Aeronave de la Marina sufre incidente en Texas; equipo realizaba misión de apoyo médico con la Fundación Michou y Mau

Aeronave de la Marina sufre incidente en Texas; equipo realizaba misión de apoyo médico con la Fundación Michou y Mau

La Inteligencia Artificial ha estado en el ojo del huracán y ha ocupado los titulares este 2025. La tecnología genera opiniones encontradas: hay quienes la cuestionan y ven en ella una amenaza, y hay quienes la califican como un gran paso de la humanidad. Sebastián Tonda, conferencista y escritor; autor de "Irremplazables: cómo sobrevivir a la inteligencia artificial", nos habla al respecto.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]