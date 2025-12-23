Más Información
Presidenta del Sistema Anticorrupción denuncia a David Colmenares, titular de la ASF; acusa “incumplimiento de obligaciones”
Asesinan a Raymundo Cabrera Díaz; fungía como coordinador regional del IMSS-Bienestar en Chilpancingo
La Inteligencia Artificial ha estado en el ojo del huracán y ha ocupado los titulares este 2025. La tecnología genera opiniones encontradas: hay quienes la cuestionan y ven en ella una amenaza, y hay quienes la califican como un gran paso de la humanidad. Sebastián Tonda, conferencista y escritor; autor de "Irremplazables: cómo sobrevivir a la inteligencia artificial", nos habla al respecto.
