Los otros exRebeldes que disfrutan de Tour de RBD

La nostalgia que hay por el regreso de la banda RBD -integrada por Anahí, Dulce María, Christian Chávez, Christopher Uckermann y Maite Perroni- ha tocado de rebote a dos miembros del elenco de la telenovela que inició todo: “Rebelde”. Fueron los actores Eddy Vilard y Zoraida Gómez, quienes llamaron la atención de los fans en uno de los conciertos de RBD en el Foro Sol al que fueron juntos y, al descubrirlos, sus seguidores les comenzaron a pedir fotografías para recordar el momento. Esta anécdota la compartieron los propios actores en Instagram, donde también mostraron cómo disfrutaron esa noche cantando y bailando los temas que también marcaron sus carreras, incluso Anahí reaccionó a esta publicación, pero algo que llamó la atención fue que algunos fans comentaron que Vilard debió entrar a este reencuentro en el lugar que dejó Poncho Herrera.

El verdadero amor de Armando Hernández

El actor Armando Hernández se ha dado conocer en películas como “Amar te duele” (2002) y “Te presento a Laura” (2010), o las series “Los héroes del norte” (2010) y “40 y 20” (2016), pero su primer gran amor no son los escenarios sino el cielo, ya que él es piloto aviador de profesión. Por eso, en la serie “Colapso”, Hernández hizo la escena donde su personaje se roba un avión, además, el actor comparte que se da sus escapadas al aeropuerto de Atizapán para volar alguna avioneta o avión pequeño, porque para él esto es como un deporte y hay que practicar para no perder el toque. Uno de sus proyectos a mediano plazo, señala, es comprarse su propia aeronave y tenerla a su disposición siempre.





Armando Hernández participó en la cinta "Amarte duele". Foto: EL UNIVERSAL, archivo





Papás de Mark Tacher temían le entrara un maleficio

Algo que tenía estrictamente prohibido el actor Mark Tacher cuando era niño, era ver la telenovela “El Maleficio” (1983), esto debido a la temática de suspenso de la historia. “No me dejaban ver la novela de chavo, me tenía que escapar, le cambiaba a la tele. Mis papás no querían que la viera, tenían miedo de que me fuera a meter debajo de la cama”, recuerda. Lo irónico es que actualmente forma parte del elenco del remake, aunque confiesa que tampoco ha visto esta nueva versión porque no tiene tiempo por sus compromisos empresariales.