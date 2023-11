“Los juegos del hambre" regresan por respuestas

Los Ángeles, California.— La dualidad entre el bien y el mal son dos conceptos siempre presentes en la ficción. ¿La gente nace malvada o las circunstancias las orillan a inclinarse hacia la perversidad?

La escritora Suzanne Collins se ha hecho las mismas preguntas en su mundialmente famosa saga literaria Los juegos del hambre, en la que aborda un sistema de poder totalitario que ejerce completo control sobre sus ciudadanos, obligándolos a participar en sanguinarios juegos televisados anuales.

La historia, que llegó a cines en 2012, con Jennifer Lawrence como protagonista, regresa con Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes, precuela que cual péndulo, deambula entre la dualidad sádica y perversa del ser humano, y la noble y blanca.

Peter Dinklage interpreta al creador de Los juegos del hambre. Foto: Corazón Films

“Lo que creo que Collins quiere explorar en sus historias es nuestra naturaleza real como raza humana, preguntándonos: “¿somos en verdad salvajes? ¿O somos de origen buenos?”, explica el director Francis Lawrence, quien desde En llamas, de 2013, se ha hecho responsable de la saga fílmica.

Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes, que estrena hoy en cines, se ubica 64 años antes de los eventos de Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) y su aliado Peeta Mellark (Josh Hutcherson), quienes enfrentaron al presidente del ficticio mundo de Panem, Coriolanus Snow (Donald Sutherland).

“Explicar cómo me conecto emocionalmente con Snow me lleva a pensar en otra cinta de otro universo, Star Wars, en donde vemos al fascinante Darth Vader. Al igual que mi personaje, que se volverá villano, nos preguntamos si fue malo siempre o si se hizo así como resultado de su ambiente”, indica Tom Blyth a EL UNIVERSAL, quien interpreta al futuro líder de Panem en sus años de estudiante.

Rachel Zegler encarna a Lucy Gray Baird del Distrito 12, quien debe pelear en los llamados Juegos del hambre en su décima edición, mientras Snow es requerido por el estado para ser su mentor. Entre ellos, una posible alianza e historia de amor se gesta.

“Ese es el debate en el interior de Snow. Su historia de amor con Lucy Gray también tiene que ver en esto y su opinión y corazón van como péndulo de escena a escena. Como sabemos que ambos se necesitan para sobrevivir, hay un misterio siempre presente, preguntándonos qué tan verdadera es esa relación”, ahonda Lawrence.

Con Zegler Amor sin barreras, 2021) como Lucy Gray, una carismática cantante, Lawrence tiene oportunidades de abordar conexiones con la saga original como los orígenes del tema “El árbol del ahorcado”, que conocemos por Katniss, la chica que encendió la revolución años después.

La actriz de 22 años de ascendencia polaca y colombiana, define a su personaje como aquella chispa que años después hará encender la llama de una lucha que liberó a los distritos de su dictador.

“Creo que Lucy Gray es este faro de luz y no se ha dado cuenta. Eso es lo que se me hizo muy impresionante, lo que amé al leer el libro, porque puedes ver los rayitos de esperanza que salen dentro de Lucy, que no dejarán en paz al personaje de Coriolanus cuando en el futuro conozca a Katniss y Peeta en Los juegos del hambre 74.

“Ver cómo esa semilla se planta y cómo crecerá dentro de Snow es algo muy emocionante como actriz, pero también como fan”.

Exposición mediática

La precuela, además de tener las pruebas de supervivencia que recordamos de sus predecesoras fílmicas, apunta a los inicios de la exposición meditática presente en el sanguinario reality televisado, el uso de la fama y los valores que se ponen a prueba en situaciones de vida o muerte, de cómo se fueron gestando gracias a las aportaciones de Snow.

Balada de pájaros cantores y serpientes cuenta además con las actuaciones de la ganadora del Oscar, Viola Davis (Historias cruzadas) como Volumnia Gaul, la vigilante jefe de los Juegos del hambre; Peter Dinklage (Game of thrones) como Casca Highbottom, decano de la Academia y creador de los Juegos del hambre; Josh Andrés Rivera como el compañero de Coriolanus, Sejanus Plinth; Hunter Schafer (Euphoria) como la prima de Snow, Tigris, y Jason Schwartzman (Hotel Budapest), como el primer conductor de tv del certamen.