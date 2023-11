Los Derbez viajan al taller de Santa Claus

Una Nochebuena, cuando era niño, Eugenio Derbez se fue a dormir y a la mitad de la noche comenzó a oír campanitas y tintineos afuera de su habitación.

“Mi mamá nos decía, ‘¿ya escucharon? Es Santa Claus’”, cuenta Derbez en entrevista.

Para el actor, este es el recuerdo más memorable que tiene de una Navidad, por lo mágico que fue.

“Obviamente no nos paramos a ver porque no queríamos echar a perder nada o que se sintiera descubierto, pero yo escuché a Santa Claus esa Navidad y me recuerdo abrazado de mi mamá en la cama, tan feliz”, completa.

Alessandra Rosaldo, con quien ahora está casado Derbez, fue un poco más atrevida, pues recuerda que la noche en la que ella creyó escuchar a Santa bajó de su habitación en compañía de sus hermanas para investigar.

“Veníamos bajando las escaleras las tres (hermanas) tomadas de las manos, con una emoción, pero también con un miedo que no nos atrevimos a entrar a la sala donde estaba el árbol y la chimenea, nos subimos corriendo”, comparte la cantante.

Basados en esa ilusión es que ambos famosos le presentaron a su pequeña hija Aitana al duende Crissy, una criatura que hace travesuras en su casa todas las navidades.

Una tarde, mientras José Eduardo, el hermano mayor de Aitana estaba en su casa, encontró una carta misteriosa firmada por Yuta, el primo de Crissy, que invitaba a Aitana y a su familia a visitar su villa muy cerca del Polo Norte, donde vive Santa Claus.

Así surgió el nuevo show De viaje con los Derbez, en Finlandia, que son las cuartas vacaciones grabadas que la famosa familia comparte.

“Para mí esta es mi temporada favorita porque creo que todas las actividades tuvieron su encanto”, señala José Eduardo.

En esta aventura también estuvieron los otros hermanos, Aislinn y Vadhir, quienes buscaron en el nuevo destino la forma de divertirse.

“Sé de coches pero no sabía que podías hacer carreras de Go Karts en hielo, entonces poder hacer eso con mi familia para mí fue demasiado divertido”, cuenta Vadhir.

La nueva temporada, que tendrá su estreno el 28 de noviembre en Prime Video, consolida, según Eugenio, la unión entre sus cuatro hijos, Alessandra y él después de las experiencias pasadas.

“La primera temporada fue muy dura, en lugar de unirnos nos separó pero después entendimos el formato, decidimos seguir y hoy nos ha servido como terapia y nos ha unido mucho más. Gracias a la serie he podido platicar cosas con mis hijos que no habíamos podido antes”.