Los Bonilla dan continuidad a su dinastía con la obra "El cojo de Inishmaan"

El actor y director Fernando Bonilla se siente afortunado de haber tenido la oportunidad de dirigir a su padre Héctor Bonilla (q.e.p.d.) en diversos montajes, pero también lo ha hecho con su madre Sofía Álvarez, su hermano Sergio y ahora su hijo Demetrio, quien junto a su abuela se encuentran trabajando en la obra "El cojo de Inishmaan"; pero sobre todo el dar continuidad a su dinastía.

"Con mi papá no voy a volver a trabajar porque ya está muerto, pero con todos los demás volvería a trabajar gustoso, la verdad es que son gente muy profesional, disciplinada, aunque mi hermano y mi hijo son neurodivergentes así que de repente son muy distraídos, sufro con ambos porque se les va la onda, pero más allá de eso son gente muy talentosa y responsable. Mi padre fue muy reacio a los homenajes, pero creo que no hay mejor manera de homenajearlo que trabajar con el mismo empeño, el mismo respeto y placer con que lo vimos trabajar siempre", expresó Fernando Bonilla.

El que ahora esté dirigiendo a su madre Sofía Álvarez y a su hijo Demetrio Bonilla es una afortunada casualidad, ya que "El cojo de Inishmaan" se estaba preparando desde 2019, pero debido a la pandemia todo sufrió modificaciones comenzando por las agendas de los teatros y lo mismo pasó con la compañía, que ha tenido diversos cambios como la dirección, que al principio estaba en manos de Lorena Maza pero llegó a sus manos a principios de 2023.

"Cuando me la ofrecieron Demetrio ya estaba en el elenco, entonces yo no lo llamé, pero evidentemente había varios actores que ya no pudieron estar y hubo que llamar gente nueva, para uno de los personajes vacantes le presenté a la productora tres opciones de actrices que lo podían hacer muy bien, y ella eligió a mi mamá, así que todo fue bastante profesional, pero ha sido muy placentero de compartir mi trabajo con ellos dos".

Bonilla explicó que a veces esta carrera sólo les permite convivir con la gente con la que trabajan, por eso agradece el tenerlos en esta producción, porque tiene la oportunidad de verlos un poco más aunque sea trabajando.El cojo de Inishmaan cuenta la historia de Billy Claven, joven huérfano y discapacitado, que vive en una de las islas de Irlanda, que su oportunidad de salir de allí, cuando un equipo de cineastas provenientes de Hollywood llega a una de las islas vecinas a grabar un documental sobre la forma de vida de sus habitantes.

Fernando Bonilla manifestó que es gran admirador de Martin McDonagh, autor de la obra, a quien considera un genio por la forma en que capta la realidad, incluso explicó que en el 2004 tuvo la oportunidad de participar como actor en otra de sus obras El teniente de Inishmore, la cual forma parte de una trilogía que se completa con Los espíritus de la isla; por lo cual se siente honrado de dirigir "El cojo de Inishmaan" por primera vez en México, país al que esta historia le va muy bien.

"Hay unos paralelismo culturales e históricos entre Irlanda y México que son muy poderosos, tenemos la historia del Batallón de San Patricio que no es gratuito que haya sucedido, es decir, son países que han vivido mucha pobreza, mucha desigualdad, que han padecido el hambre, son países católicos con toda la bola de prejuicios, de culpas que genera la religión; la relación que tiene Irlanda con Inglaterra nos puede recordar mucho nuestra relación con los Estados Unidos, en tener un vecino protestante, angloparlante, colonizador, invasor, opresor, todo eso lo podemos entender perfectamente", dijo el director sobre esta puesta en escena, que inició temporada la noche ayer en el Teatro Rafael Solana.

Lo mismo sucede con los personajes de esta obra, que si bien son arquetipos de la cultura irlandesa, se ajustan perfectamente a la de México, ya que hay desde el hombre borracho y violento hasta la mujer fuerte y cabeza de familia; lo mismo sucede con el humor, ya que los personajes se burlan de su desgracia, al igual que de los defectos de los demás y por si fuera poco, hay la necesidad de emigrar."Los personajes viejos ya están resignados de que ésta es su vida y mientras haya una lata de chicharos se puede vivir un día más, y los jóvenes están desesperados por irse. El escenario es una isla en Irlanda en 1934, pero podría ser un pueblito mexicano en el 2023, uno de estos tantos pueblos en que su gente en edad de trabajar se va, entonces son pueblos de niños y de viejos, ese es el planteamiento de esta obra y que podemos entender muy bien".

Esto se puede ver cuando los tres personajes jóvenes descubren que en la isla cercana hay un equipo filmando, y sin comprender muy bien de qué va esto, tratarán a toda costa que esto les ofrezca una salida a la cárcel, como consideran a su isla, en la que están viviendo y cambiar su realidad.El elenco de esta puesta en escena está integrado por David Juan Olguín Almela, Sofía Álvarez, Gabriela Murray, Sergio Zurita, Meraqui Pradis, Demetrio Bonilla, Tina French, Juan Carlos Beyer y Aldo Escalante.

