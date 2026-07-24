Elsa Aguirre, la estrella de la Época de Oro del Cine Mexicano y quien falleció la semana pasada a los 95 años de edad, estuvo enamorada de Ignacio López Tarso y, como madre, sufría con el comportamiento de su único hijo, a quien tenía que esperar a altas horas de la madrugada y buscarlo en delegaciones.

Estas dos facetas de su vida, junto con otras historias narradas de su propia voz, forman el libro biográfico de "De mis labios a tus ojos", que ya está listo para ser editado.

Enrique Gutiérrez, autor del libro, comenta que estuvo durante un año conversando con la actriz de "Cuidado con el amor" y "La mujer que yo amé", para dar vida a una obra de 400 páginas, para la cual se están analizando ofertas que le permitan salir a la luz.

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“Es un testimonio emocional de la señora, muy honesto y apasionante porque tuvo una vida así. Son dos etapas del libro, la primera sobre sus inicios en el cine y su vida, cada película tiene una anécdota; la segunda parte es a raiz de que entra al yoga y, lo mejor, es que no hay chismes, ella siempre fue una persona honesta que se alejaba de eso”, detalla.

"De mis labios a tus ojos" mostrará, subraya Gutiérrez, a la Elsa real, a la divertida y mística, a la que gustaba imitar justo a López Tarso y que sin problemas contaba todo.

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“Por ejemplo, de los problemas con su hijo (ya fallecido), a quien le gustaba la adrenalina, los excesos, entonces vemos a una Elsa madre esperándolo a altas horas de la madrugada, salir a buscarlo, ir a delegaciones y nos adentramos un poquito en sus romances que no dio a conocer.

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“Realmente estuvo enamorada de López Tarso (´Macario') y en el saludo de los bueno días se decían todo lo profundo que sentían uno por el otro, (el problema) es que López Tarso tenía poco de haberse casado y ahí todo se arruinó, no pasó nada”.

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El autor comparte que conoció a Aguirre cuando le mandó el guion de una película; después, el acercamiento mutó a la realización del libro.

Total confianza

Elsa relataba su historia y Gutiérrez redactaba. Después el autor se lo leía y si la actriz guardaba silencio, sabía que no le había gustado y había que volver a trabajar algún pasaje.

“Me confió toda su vida si haber firmado un solo papel, ella decía que era porque era yo (el indicado) para hacerlo. Se hizo en plena pandemia”.

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En el libro también se contará el momento en que Elsa no quiso firmar una exclusividad con la casa productor de Ismael Rodríguez ("Nosotros los pobres") porque le habían incumplido trabajar con María Félix en la cinta "La cucaracha".

Al escritor le gustaría que pudiera presentarse el libro el próximo 25 de septiembre, cuando habría sido el cumpleaños 96 de la actriz, pero eso no depende de él, sino de la lectura del testamento para saber qué pasaría con todos los bienes de la actriz.

En tanto, las cenizas de Aguirre serán depositadas finalmente en un jardín con muchas flores, de acuerdo a su última voluntad.

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Las cuidadoras de la actriz asistieron al homenaje que realizó la Cineteca Nacional a Elsa Aguirre.

Ahí comentaron que la primera voluntad fue que las cenizas se depositaran en una montaña alta, pero la actriz cambió su decisión.

“La persona encargada sabrá cuándo hacerlo; ahora las cenizas están en su casa”, dice Laura Michelle Ramírez.

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