Los 5 temas polémicos de los que se ha hablado en "La casa de los famosos México"

Aquí te mostramos cinco revelaciones polémicas dentro de "La casa de los famosos México".

-ABUSO SEXUAL

Wendy Guevara cimbró a la casa al recordar una violación de la que fue objeto en su adolescencia, por parte de un hombre mayor de edad. La influencer consideró que como “era un chavito afeminado” el ataque fue fuerte y la dejó lastimada. Luego fue revictimizada por las propias autoridades cuando fue a levantar la denuncia.

“No sé qué me traumó más si eso (el ataque sexual) o que cuando me llevaron al ministerio público los doctores me metían el dedo”, narró.

También ha mencionado que era golpeada por su padre.

-BISEXUAL

“A mí las mujeres y los hombres me gustan. Tener sexo con los dos me gusta”, reveló Apio sobre sus preferencias sexuales.

Dijo que su noviazgo con la cantante María José le había fascinado y estaba seguro que ese era el camino sentimental, pero de pronto se dio la oportunidad de abrir su mente a otros amores, dándose cuenta que era aún mejor eso.

“No me gusta sólo el helado de chocolate, también el de fresa”, dijo ante el resto de habitantes, quienes respetaron sus decisión.

-MIEDO

Paul Stanley comentó que duerme con el delirio de que alguien entrará a su casa y le hará daño. Por ello, sin decir abiertamente que posee un arma, indicó que tiene en el cajón de su recámara algo que lo ayudaría a enfrentar a una persona ajena.

“Mi morra sabe tirar, ella tiene, yo tengo”, expresó el conductor.

Paul es hijo de Francisco Stanley, quien fue asesinado en 1999 cuando salía de desayunar de un restaurante del sur de la capital mexicana.

-ENGAÑO AL PÚBLICO

Poncho de Nigris aseguró que en el show de “Sólo para mujeres”, todos los integrantes se colocaban un calcetín en los calzoncillos para así lucirse ante el público femenino.

“Salíamos a veces hasta con dos”, reiteró ante la molestia de Sergio Mayer, productor del espectáculo que hace casi dos décadas revolucionó al medio.

Mayer recalcó que él no caía en esas prácticas, a lo que respondió De Nigris que no se hiciera tonto.

El exdiputado federal reiteró que no había tiempo en el show para hacer lo que De Nigris afirmaba, pues contaban con pocos segundos para cambiarse de ropa.

-SERGIO MAYER Y EL CASO HÉCTOR PARRA

Precisamente Mayer sacó a tema el apoyo que dio a la joven Alexa, en su denuncia contra el actor Héctor Parra, su padre biológico. El histrión dijo que fue la propia Alexa quien lo buscó y se disculpó por haber ido primero con los medios de comunicación.

“Eso no la hace una farsante”, apuntó. Ahora, dice, se siente feliz por el encarcelamiento a Parra. El problema para los televidentes fue que justo cuando la plática se daba, se ordenó una dinámica que la frenó.