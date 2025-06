Lalo Salazar ha optado por el silencio después de que Laura Flores hiciera público el rompimiento de su relación que con tanto entusiasmo fue anunciado hace poco más de tres meses, durante ese tiempo, tanto el periodista como la actriz se dejaron ver juntos y enamorados, pero hace unas semana la versión de que habían terminado alertó a los fans.

El que ambos borraran sus fotos juntos ocasionó que se pensara que la relación había llegado a su fin, sin embargo, tanto la actriz de 61 años, como el periodista de 60 negaron la versión de ruptura, y por el contrario, dijeron que su relación iba por buen camino.

Ayer, mientras previo a que se hiciera público el truene a través de un comunicado que la también cantante compartió en redes, Lalo Salazar vivió un divertido momento junto a Kika Édgar, quien le cantó en vivo sin saber que Lalo y Laura ya no tenían una relación.

Lee también: Laura Flores y sus primeros posts, tras su truene con Lalo Salazar: "nada nos pertenece"

Lalo Salazar, sin planes de boda con Laura Flores

Cinco días antes de que se diera a conocer el truene entre Laura Flores y Lalo Salazar, el periodista fue contactado por el programa "Hoy" ante los rumores de un rompimiento.

El conductor Paul Stanley lo llamó por teléfono, y al contestar le preguntaron si era verdad que habían cortado él y Laura Flores, algo que el periodista negó.

"No pasa nada, al contrario, estamos bien, contentos, no sé de dónde salió ese rumor", dijo.

Sin embargo, cuando le preguntaron si ya habían planes de boda, Salazar lo negó rotundamente y fue enfático al decir que iban poco a poco, sin prisa.

Laura Flore se pone el chaleco de cobertura de guerras de Lalo Salazar.

Lee también: Kika Édgar, el nombre que sonó en medio del truene entre Laura Flores y Lalo Salazar

"No, no, no, no, si apenas estamos empezando, Laura es una gran mujer, una gran persona, yo aprendo mucho de ella, y la relación ahí va, creciendo, pero boda pues no", expresó vía telefónica.

Incuso, Galilea Montijo lo invitó a la fiesta que se organizó el viernes por su cumpleaños, y le dijo que se llevara a "Laurita"; la pareja no fue captada en dicha fiesta, donde sí asistió Andrea Legarreta y Wendy Guevara.

Mientras Laura Flores suma cinco matrimonios y cinco divorcios, Lalo Salazar sólo lleva un matrimonio, se casó con Oana Díaz, con quien tuvo dos hijos: Oana e Iñaki Salazar

rad