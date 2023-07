Lleva Frank Cuentacuentos su magia a Comic-Con

La huelga de escritores y actores de Hollywood impedirá la presencia de figuras mediáticas en la Comic-Con de San Diego, pero será beneficioso para el mexicano Frank Rodríguez, quien arribará a la convención con un concepto que apenas lleva medio año en YouTube.

Frank Cuentacuentos inició su corrida virtual a penas en febrero pasado, pensado para niños de entre cuatro y ocho años, pero ha tenido buena recepción no sólo en México, sino en EU y la India, con varios videos contabilizando más de 20 mil visualizaciones.

La semana pasada al actor se le comunicó que además de una conferencia, tendría que relatar un cuento en inglés para el próximo domingo, en lo que es considerado uno de los encuentros de cómics, ciencia ficción y cultura geek más importantes del mundo.

Este año, la Comic-Con San Diego, donde en ediciones pasadas han contado con los avances de franquicias como Marvel, DC Comics y Star Wars, no contará con las grandes estrellas hollywoodenses porque por huelga no pueden promover películas, series o cualquier otra cosa.

“Desde el punto de vista de algunos, qué gacho para el evento el que no vayan las figuras, para nosotros, es la oportunidad de que esto se haga más grande”, dice Rodríguez.

“No sé qué tanto de microscópico era esto en el universo de la Comic, ahora me imagino que están impulsando más todo esto, no sé si tengamos más foco, pero hay que estar. Jamás había pensado que contar cuentos tendría este alcance”.

El también actor de Todo y Virgen de San Juan fue por vez primera al evento angelino en 2019, cuando formó parte del equipo de Las reglas de la ruina, película mexicana de género, que fue también la pionera en producciones nacionales en el programa.

Y desde hace dos décadas, a la par de su trabajo en cine, relata cuentos para infantes, siendo alentado por el cinefotógrafo César Plascencia (Inevitable) para YouTube.

Entre las historias disponibles en la red se encuentran “Quiero una mamá robot”, “El dragón y la mariposa” y “La rumorosa y los aparecidos”, con un promedio de 10 minutos de duración.

“Los tres mercados que más los ven son México, EU y la India, algo que nos sorprende, no sé si les llame la atención los colores o qué. Estar ahí en domingo es bueno porque es el día en que van las familias”.

“Llevamos pocos videos y no le hemos metido pautas comerciales ni nada, la respuesta y lo de la Comic-Con nos ha sorprendido gratamente. Cuando me dijeron lo de YouTube yo tenía mis dudas porque algún día escuché a Eugenio Derbez que había visto a comediantes en un centro nocturno muy bueno y cuando los invitaba a su programa, perdían todo el carisma, Creo aquí no ha sido así”, finaliza.