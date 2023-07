Llaman "mentirosa" a JLo por lanzar bebida alcohólica y haber asegurado todo su carrera que no bebía

Jennifer Lopez está siendo objeto de críticas luego de que este lunes hiciera el lanzamiento de "Delola", una bebida alcohólica, elaborada con vino blanco y agua mineral, debido a que a lo largo de su carrera ha declarado que nunca ha bebido alcohol, asegurando que es muy dañino para la piel y tiene la capacidad de acelerar su envejecimiento. Los señalamientos en su contra han sido tantos que la cantante ya publicó un video aclarando la situación que, de acuerdo con las redes sociales, sólo los dejó más confundidos, sobre todo, porque la cantante es la primera en molestarse con su esposo, Ben Affleck, cuando lo ve cerca de una copa.

Este año, en definitiva, no ha sido el de JLo, al menos en lo relacionado con su vida privada pues, desde que contrajo matrimonio con Ben Affleck, los paparazzi han constatado las constantes peleas públicas que protagonizan, pero a esta mala racha ¿se suman malas decisiones empresariales? Sin duda, la cantante ha sabido manejarse muy bien en el ámbito de los negocios pues, además de tener una carrera consolidada como actriz y cantante, desde hace muchos años, ha invertido en la creación de una firma de ropa y otra de perfumes.

Todos los negocios de Lopez, relativos a su vida artística, han marchado bien, sin embargo, el último producto que lanzó podría correr con una suerte muy distinta, debido a que se trata de una bebida alcohólica, un tipo de consumición que la actriz siempre ha puesto en tela de juicio, pues son muchas las veces que ha afirmado que ella no bebé, ni fuma, ni toma cafeína, debido a que sus propiedades son malísimas para la piel y, al ingerirlas con frecuencia, dañan la dermis de forma severa.

Por ello, sus fanáticas y fanáticos se mostraron molestos a la hora de que JLo comenzó a anunciar "Delola", pues consideraron que la actriz de 53 años no está siendo congruente con las afirmaciones que lleva haciendo, prácticamente, desde hace más de tres décadas, época en la que comenzó su carrera como bailarina y actriz.

Han sido tantos los señalamientos que ha recibido en tan sólo un par de días, que la originaria del Bronx recurrió a su cuenta de Instagram para acallar los ataques. Fue así que este lunes, a pocas horas que se produjera el 4 de julio -fecha en que Estados Unidos celebra su independencia- que Jenn subió un video en el que aparece conduciendo su automóvil, so pretexto de la fecha festiva, pues dijo que se dirigía a la tienda, debido a que estaba por recibir invitados para pasar dicha celebración, sin embargo, no tenía nada en casa con qué brindar.

Fue así que habló de sus deseos de encontrar en el aparador de la vinatería más cercana "Delola" y, en ese momento, también aclaró que ya estaba entereda de todo el ruido que había causado el lanzamiento de su bebida, debido a las declaraciones en las que ha asegurado que no es partidaria de la mala vida y el alcohol, sin embargo, en el video dijo que esa perspectiva cambió hace mucho tiempo, aproximadamente hace 10 o 15 años, época en que comenzó a tomar una copa de forma eventual y esporádica.

"Sé que mucha gente ha estado hablando como: -'Oh, ella ni siquiera bebe, ¿qué está haciendo con un cóctel?', Y a decir verdad, eso fue cierto durante mucho tiempo, yo no bebía", dijo y aclaró que eso cambió desde hace unos años. "Disfruto de un cóctel ocasional. Bebo responsablemente, no bebo para ensuciarme. Bebo para socializar y pasar un buen rato y simplemente relajarme y soltarme un poco, pero siempre de manera responsable”, detalló.

El deseo de JLo de convencer a sus seguidores fue evidente, pues hasta destacó que hay fotos que constatan que no miente, como mucho se ha dicho, y sí brinda y bebe de vez en cuando.

Sin embargo, en los comentarios que sus seguidores han sido en esta publicación ponen en tela de juicio las afirmaciones de la cantante, ya que en 2016 confió a la revista "UsWeekly" que no bebía, lo que la contradeciría, pues esa entrevista no tiene más que siete años.

Pero esto no es el único señalamiento del que ha sido víctima, sino que sus fans han visto mal que la cantante lanzara su propia marca de bebidas alcohólicas cuando su esposo Ben es un alcohólico rehabilitado y que, a lo largo de los años, ha enfrentado una díficil lucha por dejar sus adiciones atrás, pues ha estado en tratamiento residencial en tres ocasiones a lo largo de su vida; en 2001, 2017 y 2018, y más adelante, continuó su rehabilitación en tratamiento ambulatorio.

De hecho, Jenn ha obviado la preocupación y molestia que le produce ver a Affleck cerca de los cócteles como se pudo constatar hace unos meses, en la premiere de la película "Cásate conmigo", donde los recién casados protagonizaron una conversación acalorada, en la que la actriz se cercioro que la bebida que el actor tenía en sus manos no tuviera ningún contenido etílico.

