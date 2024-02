Lis Vega y la mala cirugía estética que le arruinó los labios

Lis Vega condena las burlas y críticas que le han hecho por el aspecto de sus labios, los cuales sometió a una cirugía que le practicaron de manera incorrecta, así lo reiteró ante los medios, quienes la cuestionaron sobre el cuidado que se debe tener sobre las intervenciones estéticas.

La cubana, quien ha hablado en varias ocasiones abiertamente sobre sus cirugías estéticas, se mostró sensible ante la ola de críticas que sufrió en su momento por el aspecto de sus labios, cuando en realidad ella era víctima de una mala cirugía.

Lis, de 46 años, reconoció que en el caso de la operación en sus labios fue una "buena decisión en manos equivocadas", y recordó lo que realmente pasó cuando las críticas estuvieron en su contra.

"Yo tuve una mala experiencia con lo de los labios, quería quitarme una cicatriz, que me caí en el teatro, me pusieron nueve puntos y llegué a las manos equivocadas, en ese proceso me agarró una erupción en los labios y bueno, me destruyeron muchos de ustedes", expresó.

La bailarina y actriz reconoció: “acabaron conmigo sin saber que yo había sido víctima".

Los rostros de Lis Vega, ​​​​​​​Reneé Zellweger y Nicole Kidman quedaron ¡irreconocibles!

Asegura que actualmente está en las mejores manos, le "quitaron todo" y gracias a eso está viva.

“Le doy gracias a Dios porque más allá de algo estético, estoy viva”, expresó conmovida, y recomendó que antes de someterse a una operación estética, es muy importante y vital que los doctores sean realmente cirujanos, dijo.

Ante las críticas que recibió en redes sociales, admitió que en su momento sí le afectaron, pero ahora ya no, y pidió ser más empáticos y bondadosos: "llevar por delante el corazón que otra cosa".

Las cirugías de Lis Vega

Lis Vega ha detallado cuáles han sido las cirugías estéticas que se ha hecho a lo largo de su vida, las cuales incluyen el trasero, el busto, la nariz hace 25 años y los labios.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante enfatizó que nunca se ha hecho una liposucción, ya que hace ejercicio y hace más de dos décadas fue campeona de fitness.

El caso de los labios fue especial, ya que se los inyectó con ácido hialurónico tras la caída que sufrió en 2004, pues después de ese episodio le quedó una cicatriz que se le veía hinchada, por lo que la quiso "desaparecer".

Niurka critica las cirugías de Lis Vega: "Pobrecita, se destruyó la cara"

“Una vez me puse hialurónico, no sé qué pasó que se me intoxicó, se me afectó, me salieron unos grumos y la boca me había quedado horrible”, admitió en 2023.

En ese momento, le comentó a Gustavo Adolfo Infante, cada ocho meses asistía a retoques porque le habían hecho algo llamado “volúmen ruso”.

"Se me hace súper sexy, me encanta", contó entonces.

