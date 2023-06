Lis Vega se llevó todas las miradas con engomado pantalón acampanado

Lis Vega es una de las mujeres más sensuales del ambiente artístico. Muy conocedora de sus encantos, utiliza las redes sociales para mostrar sus espectaculares outfits pero también para presumir de sus curvas. Muy versátil, ha demostrado talento como bailarina, cantante y actriz.

Pero una de las virtudes de la vedette es la de mostrarse en las redes sociales donde tiene muchos seguidores dando cátedra de moda con sus outfits. Hay que decir que la artista viste muy bien y es de lucir prendas de estilos muy diferentes por lo que su personalidad se adapta a distintas exigencias de códigos de vestimenta.

Incluso, Lis Vega ha demostrado que el delantal de cocina también le queda muy bien porque ha sabido mostrar su carisma y faceta de cocinera en MasterChef Celebrity. Al frente de las hornallas, ha sorprendido a más de uno con sus preparaciones además de conquistar a los televidentes de TV Azteca con su carisma y sonrisa permanente.

A los 45 años, Lis Vega luce espléndida y se anima a todo. Ya la habíamos visto luciendo una trikini que dejó sin aire a más de uno. Sin embargo, su cuerpo trabajado le permite lucir todo tipo de prendas ajustadas y no dudó en armar un outfit "black and white" combinando un pantalón engomado negro y un top blanco.

El look de Lis Vega pic.twitter.com/5SqqpkJfuR — ShowMundial (@ShowmundialShow) June 21, 2023

Con un look no tan habitual, luciendo gafas con marco oscuro, Lis Vega mostró toda su sensualidad en un video que subió a Instagram dejando en claro que su figura está a prueba de prendas muy ajustadas que evidencian sus curvas. La artista recibió muchos comentarios favorables por su elección. "Conmigo no hay errores solo renacimiento #happyweekend la baby va pa la calle", escribió sugerente junto al video. Eligió tenis con plataformas para vestir el pantalón engomado acampanado y una bolsa que rompió con la paleta de colores.