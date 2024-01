Lis Vega bailará hasta el último suspiro

Este 2024 Lis Vega cumplirá 35 años de trayectoria en el baile, tiempo en el que ha tenido que aprender a sortear todo tipo de imprevistos, tal como su reciente lesión muscular ocurrida durante los ensayos del programa Mira quién baila: ¡La revancha! la cual, a su vez, se le juntó con una enfermedad respiratoria.

“Estuve malísima, tuve una bronquitis horrible, terminé con fiebre, además me lastimé el trapecio (músculo de la espalda superior) y no tuve tiempo de recuperación. Estaba muy medicada y yo seguía bailando, no sé de dónde saqué fuerzas, me levantaba con ganas de llorar. Dormía tres horas porque ensayábamos de 16 a 18 horas”, señala.

Cuando salió de Cuba, en 1997, la actriz, quien recientemente ha participado en programas como MasterChef celebrity y Big brother VIP, no pensó conseguir tantos logros, los cuales atribuye a su disciplina.

“Soy sumamente disciplinada gracias al arte, al deporte, a la música, al ejercicio. Fui campeona fitness a nivel nacional hace 23 años, así que estoy entrenada mentalmente para no rendirme hasta el último suspiro”.

Si recibe críticas, asegura que las toma de quien vengan: “No puedes hacerle caso a las críticas de personas que no han construido nada, para mí son como moscas en mi oído, pero las de personas grandes las tomo con toda la humildad porque somos eternos alumnos y maestros”.

Lis dará una probada de los estilos de baile que domina en el programa de concursos, que iniciará mañana a las 21:00 horas por Las Estrellas, en donde compartirá pantalla con famosos como Frida Sofía, Lambda García, Diego Amozurrutia, Raúl Coronado, Sandra Itzel, Adrián Lastra y Amara la Negra.