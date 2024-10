Walt Disney Studios confirmó la tan esperada fecha de estreno del live-action de "Lilo & Stitch", lo que ha generado una ola de emoción entre los aficionados a la película original. Este nuevo proyecto busca revivir la magia del clásico de 2002 con un enfoque moderno.

A través de sus redes sociales, la productora anunció la llegada de estos queridos personajes a la pantalla grande mediante un clip en el que Stitch, el pequeño alienígena azul, emite los estruendosos sonidos que lo caracterizan. En el video, se le observa sentado frente a la cámara y, posteriormente, jugueteando antes de irse.

La imagen oficial revela que la película se estrenará el 23 de mayo de 2025. Aunque en un principio se había previsto que el filme solo se lanzara en la plataforma de Disney, la popularidad de Stitch ha demostrado que cuenta con miles de seguidores alrededor del mundo.

La actriz Maia Kealoha, quien prestó su voz a Lilo Pelaki, regresa en esta nueva versión después de 23 años. Como mencionamos, la trama se desarrolla en Hawái y sigue las aventuras de Lilo junto a su hermana mayor, Nani, mientras descubren al entrañable extraterrestre.

Por su parte, Sydney Agudong interpretará a Nani en esta versión de acción real, con Chris Sanders retomando su papel de voz como Stitch. El elenco también incluye a Zach Galifianakis como el Dr. Jumba Jookiba, Billy Magnussen como el agente Pleakley, Courtney B. Vance y Tia Carrere, quien dio voz a Nani en la película original.

El "remake" de "Lilo & Stitch" encaja en la estrategia de Disney de reinterpretar películas de su catálogo, un movimiento que le dio muy buenos resultados en taquilla con los filmes "Alice in Wonderland" (2010), "Cinderella" (2015), "The Jungle Book" (2016) o "Beauty and the Beast" (2017).

El proyecto empezó a ganar impulso en julio de 2022, pero experimentó retrasos por varios incidentes. En primer lugar, la producción se detuvo debido a un incendio en un tráiler en el set, lo que llevó a investigar si fue un incendio intencional. Una vez que se aclaró esa situación, la filmación se reanudó en abril de 2023, cuando se anunció el resto del elenco. Sin embargo, en mayo de 2023, el rodaje se interrumpió nuevamente debido al inicio de la huelga de guionistas, y se mantuvo suspendido cuando comenzó la huelga de actores unos meses más tarde.

*Con información de akc y Hollywood reporter