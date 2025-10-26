Más Información

"Habitación Macbeth", el propio cuerpo como teatro, en el 53° Festival Internacional Cervantino

Última jornada del 53° Festival Internacional Cervantino no tuvo corte de cifras preliminares

Sun Ra Arkestra hizo vibrar la Alhóndiga de Granaditas en el 53 Festival Internacional Cervantino

Cronología de los hechos relacionados con el robo de joyas en el Museo del Louvre

Robo en el Louvre y el nuevo disco de Rosalía, en los memes de la semana

"El colapso ecológico ya está en marcha": entrevista a Flavia Broffoni

, la cantante de pop británica, volvió a dar de qué hablar con el lanzamiento de su nuevo álbum “West End Girl”, donde supuestamente aborda temas relacionados con su exesposo, el actor David Harbour, conocido por interpretar a Hopper en “Stranger Things”.

El disco, lanzado el 24 de octubre, incluye letras que insinúan las difíciles experiencias que Allen habría vivido durante su matrimonio con Harbour. En la canción que da nombre al álbum, “West End Girl”, la artista relata cómo se mudó a Nueva York con su pareja cuando él consiguió un papel en la obra “West End”, pero finalmente terminó sintiéndose sola.

Por otro lado, en temas como “Ruminating”, Allen describe noches de insomnio y celos, al imaginar a su pareja con otras mujeres. “¿La besaste en los labios y la miraste a los ojos?”, canta la artista en una de las líneas más comentadas del tema.

En “Pussy Palace”, la intérprete hace referencia a la supuesta doble vida de Harbour, sugiriendo que él era un “adicto al sexo”. En la canción, Allen narra haber encontrado una caja llena de objetos comprometedores:

“Encontré una caja de zapatos llena de letras escritas a mano (…) juguetes sexuales, tapones anales, lubricante interior (…) cientos de Trojans. Estás jodidamente roto”, canta Allen, preguntándose luego: “¿Estoy viendo a un adicto al sexo?”.

En entrevista con British Vogue, la cantante explicó que el álbum mezcla vivencias personales con ficción:

“Hay cosas en el disco que viví durante mi matrimonio, pero eso no significa que todo sea pura verdad”, declaró.

¿Quién es Lily Allen?

Lily Rose Beatrice Allen, conocida artísticamente como Lily Allen, nació el 2 de mayo de 1985 en Hammersmith, Londres, Inglaterra. Inició su carrera musical en 2002, firmando con London Records. Tras subir algunas grabaciones a MySpace, sus canciones comenzaron a sonar en BBC Radio 1.

En 2006, alcanzó el éxito internacional con su sencillo “Smile”, que llegó al número 1 en el Reino Unido. El tema le valió un Premio Pop en los Broadcast Music Incorporated Awards de Londres y vendió más de 2.6 millones de copias en todo el mundo.

La estrella se casó en 2020 con el actor David Harbour en Las Vegas, donde Allen estuvo acompañada de sus dos hijos Marnie ose y Ethel Mary. En 2025 a través de la revista People se difundió la noticia de la separación de las estrellas.

