México, con siete galardonados, es el país latinoamericano con más Premios Cervantes

El escritor mexicano Gonzalo Celorio, galardonado con el Premio Cervantes 2025

"sadopitnA”, instalación sonora que profundiza en el mestizaje

Oleada de violencia por cierre de fronteras

La memoria y la identidad digital post mortem

“Dedicarme a cantar es el mayor regalo que Dios me dio”

, actriz conocida por interpretar a “La Chupitos”, realizó una denuncia a través de redes sociales, donde señaló que habría sido víctima de racismo en un hotel de Corpus Christi, Texas.

A través de un video publicado en sus redes, la comediante mexicana explicó que durante su visita, una empleada del lugar la amenazó con llamar a ICE, lo que derivó en una confrontación directa y problemas en su servicio.

“Nos tocó un personal muy racista que hasta al ICE nos quiere echar. Gracias a Dios tenemos papeles, pero es de ese tipo de personas que siguen con eso, como que no son felices y no dejan ser felices a los demás”, explicó en el video.

En un reel de Instagram, Liliana Arriaga mostró un video que comprobaba la actitud de los empleados del hotel y contó que se encontraba de visita para asistir a un evento de porristas de su sobrina.

Los empleados del hotel amenazaron a la intérprete y a sus acompañantes con llamar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), mientras sostenían el teléfono y los miraban de forma desafiante.

La interprete de “La Chupitos” pidió ayuda a sus seguidores para hacer llegar el video a las autoridades correspondientes y “acabar con este racismo” que, aseguró, aún se vive en el país.

Diversos actores, como Eugenio Derbez o Michelle Salas, hija de Luis Miguel, también han señalado haber sido víctimas de discriminación en Norteamérica, donde afirman sentirse incómodos al hablar español por miedo a la segregación.

A partir del video publicado por , usuarios en redes sociales mostraron su apoyo a la actriz mediante comentarios y etiquetas dirigidas a la cadena de hoteles, exigiendo una respuesta ante el mal trato que recibió.

