El 16 de octubre, Liam Payne, exintegrante de One Direction, perdió la vida tras caer desde el balcón de su habitación en el Hotel CasaSur Palermo, en Argentina. Según información preliminar, el cantante habría intentado escapar del tercer piso antes del fatal suceso.

Nuevas imágenes han revelado los últimos momentos del artista. En los videos de seguridad del alojamiento, se observa a tres hombres cargándolo por el vestíbulo hasta su habitación, donde Payne parece inconsciente, sugiriendo que buscaba salir del hotel a toda costa.

Un informe policial obtenido por “TMZ” detalla que junto al cadaver del cantante se hallaron una gorra negra de los New York Yankees y un bolso Louis Vuitton. No obstante, estos objetos no aparecen en los videos previos, lo que plantea dudas sobre cómo llegaron al lugar, y que además señalaría que se los puso cuando fue llevado hasta su habitación.

Un empleado del hotel supuestamente descubrió una bolsa de cuero marrón en un balcón inferior al de su habitación. En ella se encontraron pastillas, una botella de Jack Daniels y una nota que decía: “Para Liam”.

El cantante falleció a mediados de octubre tras caer desde el tercer piso de un hotel en Buenos Aires, Argentina. Foto: Instagram oficial.

El fallido intento de escape

Se presume que Payne planeaba saltar de su habitación (en el tercer nivel) al balcón del segundo piso para luego descender al primero. Durante el intento, habría perdido el conocimiento, dejando caer su bolso negro en el proceso.

Este no era el primer episodio en el que el cantante utilizaba balcones para escapar. Según una fuente, en otra ocasión, su guardaespaldas lo encerró en un apartamento en Florida ante sospechas de consumo de estupefacientes. Payne logró huir del lugar utilizando una manguera desde la terraza.

Cabe recordar que la autopsia de Payne reveló la presencia de múltiples drogas en su organismo, incluidas cocaína rosa, mientras que testigos señalaron que presentaba un "comportamiento errático".

Un supuesto traficante de estupefacientes, identificado como Brian Nahuel Paiz y exempleado del hotel, ha sido señalado de proveer narcóticos al cantante. Sin embargo, Paiz negó las acusaciones.

Por otra parte, la fiscalía argentina también investiga a Rogelio “Roger” Nores, amigo cercano de Payne, por negligencia al no responder las llamadas del hotel ni alertar a la familia del estado del cantante.

El adiós a Liam Payne

El 20 de noviembre, familiares y amigos despidieron al artista en una iglesia de Londres. Entre los presentes estuvieron sus compañeros de One Direction: Niall Horan, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Harry Styles. Cheryl Cole, madre de su hijo Bear, también asistió para darle el último adiós.

Foto: JUSTIN TALLIS / AFP.