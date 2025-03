Leticia Calderón se siente orgullosa de su hijo mayor Luciano, quien tiene la condición de Síndrome de Down; hoy, que se celebra el Día Internacional de este Síndrome, la actriz dedicó una publicación a su hijo de 21 años.

"Siempre orgullosa de ti. Una madre imperfecta para un ser humano perfecto. Te amo", se lee; Calderón estuvo en el programa "Sale el Sol", donde habló del reto que ha significado en su vida tener a un hijo con sólo el 50% de neuronas vivas.

Calderón aconsejó a aquellos padres que se están enterando que el diagnóstico de su hijo es Síndrome de Down, que los amen, que no tengan miedo, pues la recompensa es brutal; admitió que en su momento tuvo miedo, lloró, se culpó y se cuestionó muchas cosas.

Sin embargo admitió que hay que vivir el duelo, no pasa nada, pero después seguir porque la vida debe continuar y "la recompensa es monstruosa", reiteró.

La protagonista de la telenovela "Esmeralda", enfatizó que se siente muy orgullosa de que Luciano la haya escogido como mamá y le permita aprender de él, sentir su amor y sentirse amada y valorada.

"Tener un hijo con Síndrome de Down es lo más hermoso que me ha pasado en la vida", expresó.

Leticia Calderón y su hijo Luciano hablan del Síndrome de Down.

Leticia Calderón se conmueve de amor con su hijo

Luciano es el hijo mayor de Leticia Calderón, quien además tiene a Carlo, ambos fruto de su matrimonio con el abogado Juan Collado, actual pareja de la también actriz Yadhira Carrillo.

Luciano ha aprendido muchas cosas de la mano de su madre, quien lo está preparando para que pueda ser un hombre independiente; en la charla que tuvieron en el programa de televisión, Calderón pidió más empatía por parte de la gente, y admitió que es válido la ignorancia en el tema del Síndrome de Down, pero lo que no es válido son las faltas de respeto.

Con inocencia y amor, Luciano le agradeció su amor y sus cuidados, confesó que se siente muy afortunado por ser el hijo de una gran mamá.

Leticia Calderón y su hijo Luciano, amor a primera vista.

Leticia Calderón, viendo a los ojos a su hijo, y muy conmovida, le agradeció haberla escogido como su madre, y confesó que Luciano es el único que la sabe calmar, además de que es todo un ejemplo para ella.

"Estoy muy orgullosa, muy agradecida contigo; eres un gran ejemplo para mi, eres la única persona que me calma, que me acepta como soy, que me valora, que tiene las palabras exactas para hacerme sentir bien o para llamarme la atención, tú me corriges con tanto amor que me has hecho mejor persona", reconoció.

El Día Internacional del Síndrome de Down se celebra anualmente el 21 de marzo, fue reconocido oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 19 de diciembre de 2011, la elección del 21 de marzo simboliza la trisomía del cromosoma 21, que es la causa del síndrome.

rad