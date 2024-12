Leticia Calderón está muy contenta del nuevo logro de su hijo mayor Luciano, quien terminó un diplomado que cursó durante tres años, el joven de 20 años fue aplaudido por su madre, la actriz que siempre ha estado junto a sus dos hijos, Luciano y Carlo, ambos fruto de su matrimonio con el abogado Juan Collado.

La actriz de 56 años compartió con sus seguidores lo orgullosa que se siente por esta meta cumplida de su hijo, y lo hizo en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, ya que su hiijo Luciano tiene síndrome de Down, una condición genética que se caracteriza por la presencia de un cromosoma extra o una parte adicional de un cromosoma. Esto puede causar problemas en el desarrollo del cerebro y el cuerpo, y puede generar desafíos físicos y mentales.

Leticia ha sido una madre presente desde el inicio de la vida de sus hijos, con Luciano ha puesto mayor esfuerzo para darle las herramientas necesarias y que pueda ser un hombre independiente, algo que cada vez está más cerca.

Luciano ya tuvo sus primeros pasos en el mundo de la actuación, además, ayuda en actividades de la casa como a a poner la mesa, ir al súper, y acompañar a su mamá a eventos y a comer.

"Quiero ser más independiente, tomar mis propias decisiones", dijo Luciano en una reciente entrevista. Foto: Instagram letycalderon79

Leticia Calderón, una mamá orgullosa

Para Leticia Calderón este logro de su hijo es el inicio de muchos más que lograrán juntos, así lo externó en un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, en el que dejó claro que la discapacidad no es un impedimento.

"'La discapacidad solo existe cuando los limitas'. Me siento tan orgullosa de los logros de mi hijo. Es verdad que he estado junto a él en todo momento pero el que cursó este diplomado por 3 años fue él, teniendo como resultado que si lo trabajas lo puedes lograr. Te amo Lu y este es solo el principio de muchos logros que nos faltan", se lee.

Aunque la relación entre sus hijos y su expareja Juan Collado no es mala, la actriz reconoció en una reciente entrevista con Matilde Obregón, que Juan no es un padre presente; estuvo en la cárcel por presunta delincuencia organizada y fraude fiscal y es pareja de la también actriz Yadhira Carrillo.

"Juan es una excelente pareja, un buen ser humano, no siento que sea un buen papá, no es un papá presente, no ha sido un papá presente", expresó.





