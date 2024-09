La actriz ha preparado cuidadosamente lo que será la casa de su hijo mayor, Luciano. Desde hace un año eligió la ubicación del departamento que el joven de 19 años habitará (muy cerca de la casa donde ella vive) y en el que sólo él residirá, a diferencia de lo que comúnmente se hace cuando se busca un espacio seguro para personas que viven con Síndrome de Down a quienes se les aconseja vivir en grupos de tres y ser supervisados por una persona a quien se le llama “sombra”. La protagonista de la telenovela “Mi amor sin tiempo” ha pagado la renta de dicho espacio durante casi un año, lo ha equipado y en breve empezará el traslado de las cosas de su primogénito y dice que Luciano está más que emocionado de empezar a vivir su independencia.

Fans se quedan sin escuchar a Lil Baby en show de Peso Pluma

Peso Pluma decidió invitar a un exponente del trap estadounidense, el elegido para los dos conciertos que el intérprete de corridos tumbados ofreció en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México fue Lil Baby, quien tenía como misión amenizar los momentos en los que PP baja del escenario para tomar aliento, sin embargo, el objetivo no se cumplió, pues la audiencia no lo escuchó. Primero el trapero afroamericano no se percató del momento en el que debía subir al escenario, después, cuando lo hizo, disfrutó su estadía en el templete del Palacio, pero para el final de su segunda canción el sonido simplemente no lo acompañó.

Archivo AP.

El plan: más conciertos en el Zócalo en el nuevo sexenio



Luego de un sexenio lleno de conciertos masivos de todo tipo de propuestas, desde Rosalía hasta Silvio Rodríguez o Los Fabulosos Cadillacs, la próxima administración de la CDMX comparte que continuará con las actividades de conciertos en la capital, aunque aún no haya empezado su administración. “La jefa de gobierno electa (Clara Brugada) ha tenido un trabajo de conciertos públicos y de grandes eventos culturales en la alcaldía Iztapalapa, siempre hubo mucha colaboración con la Secretaría de Cultura y el interés de continuar el trabajo que se hace de estos conciertos está ahí”, comenta Argel Gómez, encargado del despacho de la Secretaría de Cultura de la CDMX.