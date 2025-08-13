Más Información

y sus amigos llegaron a Ibiza listos para una noche de tequila y música, pero antes de entrar a una exclusiva fiesta se toparon con la policía, y sorprendentemente nadie reconoció al actor de 50 años.

El protagonista de "Titanic" fue retenido por los agentes y, en un video obtenido por el Daily Mail, se le observa tranquilo, vestido completamente de negro y con su característica gorra de béisbol, mientras revisaba su teléfono en espera de ser registrado.

Según un informante, entrevistado por PageSix, no se trató de un control exclusivo para DiCaprio, sino que a todos los asistentes se les pidió identificación debido a la gran cantidad de celebridades presentes.

En el video también se escucha la voz de una mujer diciendo: “Me están registrando a fondo ahora mismo”, aunque no se ha confirmado si se trataba de Vittoria Ceretti, la modelo y pareja del actor, quien lo acompañaba esa noche. Sobre DiCaprio, la fuente añadió: “Es divertido, hicieron un doble vistazo y luego él entró sin problemas”.

Lee también:

Aunque el intérprete de "El lobo de Wall Street" accedió sin inconvenientes al evento organizadp por el actor español Aron Pipper y Patrón, otros invitados enfrentaron ciertos retrasos, como Travis Scott. Kendall Jenner y Tobey Maguire, mejor amigo de DiCaprio, también se sumaron al evento, convirtiéndolo en una reunión de celebridades de alto perfil.

Ibiza, un destino recurrente para DiCaprio

Ibiza se ha convertido en uno de los destinos favoritos de DiCaprio desde 2008, cuando comenzó a visitarla como un lugar de descanso veraniego. Con los años, ha aprendido a esquivar a los fotógrafos y a mantener su privacidad, haciendo solo paradas en tierra para comer. Desde 2023 ha incrementado sus viajes a la isla y, desde 2024, suele acudir acompañado por su pareja.

DiCaprio utiliza con frecuencia gorras para protegerse de los paparazzi que lo siguen por estas tierras. En su yate Matador han viajado figuras como Jeff Bezos y su esposa Lauren Sanchez, la modelo Meghan Roche y Tobey Maguire. Entre fiestas, travesías en alta mar y encuentros con amigos, el actor sigue disfrutando de la isla.

Lee también:

