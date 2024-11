León, el hijo de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez ya camina y se convirtió en un lobito que ambos padres presumieron orgullosos en redes, donde la pareja también hizo uso del disfraz por el Día de Muertos.

Desde la llegada de León en agosto de 2023, tanto la conductora como el cantante han mostrado en redes algunos momentos de su pequeño hijo, como la foto en la que aparece Carlos cargando a su pequeño por la celebración del Día del Padre.

"Muy temprano regresamos a casa y me reciben con la sorpresa más hermosa. Desde hace 10 meses el mundo es mas bonito, mi vida tiene otro sentido y se resume en alegría cada vez que me miras a los ojos con tu mirada profunda llena de universos. Has llegado para enseñarme la verdadera belleza de la vida. Que fortuna ser tu papá mi pequeño León. Gracias a ti y a mami @cynoficial por la sorpresa. Los amo", escribió entonces Rivera.

Carlos Rivera y su hijo León. Foto: Instagram carlosrivera

Ambos padres han cuidado mucho no mostrar el rostro de su hijo, por lo que en la reciente publicación lo muestran corriendo de espaldas disfrazado de lobito.

"Nuestro lobito", escribió Cynthia; se observa al pequeño León corriendo entre macetas de cempasúchil.

León de lobito. El cantante Carlos Rivera y la conductora Cynthia Rodríguez comparten el disfraz de su hijo.

Carlos Rivera y su esposa Cynthia Rodríguez están conmemorando el Día de Muertos en Tlaxcala, de donde es originario el cantante que este 2024 celebra 20 años de carrera.

Como parte de esta celebración estrenó la canción "Calavera", el artista ve a la muerte como un instante de paz, de reconexión.

“Yo sí soy de los que creen que cuando llega ese momento (de la muerte), alguien viene por ti”, confiesa en entrevista con EL UNIVERSAL.

