Lenny Jay, nombre artístico de Lanio Araujo, es un performer e imitador oficial del “Príncipe del Pop” que ha dedicado su vida a revivir la esencia de Michael Jackson. Desde la muerte del ícono en el verano de 2009, el artista brasileño —que creció admirando su música— ha realizado importantes sacrificios para darle nueva vida al intérprete de “Thriller”.

“Cuando empecé tuve que perder algunos kilos, fueron como 14 kilos, porque quería la complexión de él. Hoy tengo que mantener una rutina de ejercicios físicos, una dieta, una rutina de baile, de canto, de ejercicios de voz, y todo eso es solo para estar preparado para subir al escenario”, aseguró Lenny Jay a EL UNIVERSAL.

Lenny Jay será el protagonista de “This is Michael”, un homenaje al cantante hecho para ser lo más cercano posible a lo que sería un show del “Príncipe del Pop”. El espectáculo se presentará a las 21:00 horas en la Arena CDMX, este miércoles y recorrerá toda la vida artística de Jackson, desde los Jackson 5 hasta las eras de “Bad”, “Dangerous” y “History Tour”.

¿Quién es Lenny Jay?

Originario de Belo Horizonte, Brasil, Lenny Jay creció rodeado de favelas y marginalidad, y recuerda con nostalgia lo que dejó atrás para encarnar a su ídolo.

“De adolescente hacía artes marciales, pero tuve que parar porque el cuerpo se hace muy grande, muy fuerte y musculoso. Para ser Michael no está bien. Me gustaba mucho ir al gimnasio, entrenar, pero ya no puedo para no ganar mucho peso ni masa corporal. No puedo estar muy diferente de la figura de Michael, que era siempre delgadito”, comentó.

El artista también recordó cómo dejó su país natal para perseguir su sueño, sacrificando amistades, pero ganando experiencias únicas.

“Salí de mi país buscando mi sueño, entonces al final fueron muchas cosas que pasaron que se convirtieron en que yo esté en este show hoy, el mismo que llevamos a casi 20 países. Al final no son sacrificios, es un placer estar haciendo esto”, añadió.

¿Cómo nació la inspiración de Lenny Jay por Michael Jackson?

Lenny Jay asegura que su pasión y admiración por el universo de Michael Jackson nació desde muy temprana edad, cuando escuchó su música por primera vez.

“Su música siempre me llamó la atención. Cuando la escuché por primera vez no pude parar más, y en ese tiempo no teníamos la facilidad que tenemos hoy de buscar un video en internet o en YouTube. En la tele lo esperaba siempre con muchas ganas, con mucha ansia de que saliera un material nuevo”, recordó.

Aunque la mayoría de los integrantes de la familia Jackson no han presenciado el show del artista brasileño, LaToya Jackson, hermana del “Príncipe del Pop”, sí lo ha visto, algo que fue un momento inolvidable para Lenny Jay.

“Tuve la oportunidad de cantar para su hermana LaToya; ella vio todo el show y le gustó mucho. Al final del concierto se acercó al backstage para hablar conmigo y me dijo cosas lindas. Estaba emocionado, hasta lloré frente a ella”, compartió el imitador.

Aunque no ha tenido interacción directa con otros miembros de la familia Jackson, sí ha trabajado con Jennifer Batten, la reconocida guitarrista que acompañó a Michael Jackson en varias de sus giras.

“La guitarrista Jennifer Batten, en algunas giras se suma con nosotros. Está en el show y es siempre un placer muy grande compartir con esas personas porque fueron muy cercanas a Michael. Para mí, es lo más cercano que podría estar de mi ídolo”, concluyó Lenny Jay.