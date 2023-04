Lele Pons revela que ella y su padre comparten los mismos gustos en hombres

Lele Pons describe a su padre como una buena persona y su mejor amigo, a tal grado que, revela que, antes de casarse, llegó a mostrarle fotografías de sus prospectos para que les diera el visto bueno y, en algunas ocasiones, hasta llegó a sentir "envidia" de que fuera ella quien los vio primero, pues desde hace tres años, la influencer contó a sus seguidores que su padre es abiertamente homosexual.

Lele estuvo como invitada, a lado de Anitta, en el programa "D´Generaciones", conducido por Maca Carriedo y Alan Tacher, por lo que los presentadores las cuestionaron acerca de cómo compaginaban su carrera como cantantes e influencers, recordando algunas de sus canciones más exitosas, como "Celoso", tema con el que Pons debutó como cantante.

Antes de que le preguntasen, Lele quiso aclarar que no había nadie a quien le dedicaba esa canción, pues cabe recordar que hace un par de semanas contrajo nupcias con Guaynaa, por lo que Carriedo, Anitta y Tacher comenzaron a molestarla, cuestionándola por el hecho de hacer dicha observación, sugiriendo que, en ese caso, seguro que sí le recordaba a alguien, por lo que la cantante contestó que en la persona que pensaba al cantarse era en su papá, Luis Pons.

Lele Pons ha compartido fotos de su infancia en redes sociales, acompañada de Luis Pons, su padre. Foto: Instagram

Pero a poco de decir que dedicaba "Celoso" a su padre, la cantante se retractó y aclaró que su padre era gay, a lo que Tacher le expresó que eso no impedía que se sintiese celoso o que buscara protegerla de un pretendiente que, quizá, no le convenía. De esa forma, Lele decidió bromear un poco,destacando que, en realidad, no es que sintiera celos de que un novio pudiera robarle su atención, sino que que ella conquistara a hombres que él pudieran interesarle.

"Está celoso de mí, es celoso de si a mí me gusta un muchacho, le digo a papá: ´-¿Te gusta él? Vamos a pelear, ¿me entiendes?", dijo riendo y provocando que todas y todos en el estudio echaran una carcajada.

Lele prosiguió y dijo que era un aspecto que le encantaba, pues compartió que hay veces que se comunica con su padre para que le dé el visto bueno de algún muchacho: "(Me dice): ´-Uff, ¿segura que no es gay?´", pero luego de bromar un poco, la influencer aclaró que su padre siempre quiere lo mejor para ella y aclaró que no es sólo él quien la asiste, sino que su madre, Anna Maronense, también está presente cuando le pide consejos acerca del amor.

Fue en 2020, a través de su reality show "The secret life of Lele Pons" confesó que su padre era homosexual, noticia que cuando conoció le fue difícil de comprender, pero con el tiempo lo supo asimilar. El 28 de junio del año pasado, de hecho, compartió una serie de fotografías de ella a lado de su padre, de quien se dijo muy orgullosa:

"Feliz mes del orgullo. Mi papá es gay y estoy más que agradecida de ser su hija!! Tiempo de celebrar este mes! Te amo, Papi".



