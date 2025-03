Laura Zapata se enojó tras recibir críticas y comentarios negativos en redes tras someterse a un tratamiento estético, la villana de las telenovelas se fue con todo en contra de sus detractores, y presumió que a diferencia de los que la critican, ella sí puede pagarse el tratamiento, además, enfatizo que lo hizo porque le da la gana.

La hermana de Thalía, con quien por cierto no se habla desde hace años, presumió su nuevo rostro, sin embargo, mostró los resultados en una foto maquillada, lo que le valió críticas.

Laura Zapata se somete a tratamiento estético y presume resultados.

"No, pues maquillada todas cambiamos... la hubieras mostrado sin el maquillaje". "Perdón pero se ve igual, lo único que cambió es que la maquillaron, deberían mostrar los supuestos resultados pero sin el maquillaje", se lee.

Zapata se sometió a lo siguiente:

-Trabajamos temporal y pómulo para un efecto lifting inmediato.

-Marcamos mandíbula y mentón para definir el rostro y eliminar los cachetitos caídos.

-Aplicamos toxina botulínica para suavizar líneas de expresión.

-Pusimos bioestimuladores de colágeno para una piel firme y joven.

-Finalizamos con peeling de TCA + láser picosegundos para mejorar sus manchas solares.

Laura Zapata explota

Laura Zapata no se quedó callada y muy a su estilo respondió a las críticas por las fotos que compartió en las que muestra el resultado de su tratamiento facial, y acompañó su mensaje con una foto muy retocada de su rostro.

"Para los que ladran sin espejo y sin vergüenza: Sí, me hice un tratamiento con ácido hialurónico. Con inyecciones. Con dolor. Con valor. Porque puedo, porque quiero y porque se me da la gana. Salí al natural, con la cara lavada, porque no tengo nada que esconder. A diferencia de ustedes, que se ocultan detrás de perfiles anónimos, rencorosos y muertos de hambre", expresó.

Lee también: Laura Zapata comparte foto actual con su hijo Claudio; sorprende por su galanura: "santísima virgen"

Con esta foto, Laura Zapata responde a las críticas: "¿Que si estoy “retocada? ¡Por supuesto! Retocada por los años vividos, por el trabajo honesto, por el esfuerzo que ustedes no conocen ni conocerán", escribió en X.

En su cuenta de X, Laura detalló en un largo mensaje las razones de sus fotos retocadas y tachó de envidiosos a los que la critican.

"¿Que si estoy 'retocada'? ¡Por supuesto! Retocada por los años vividos, por el trabajo honesto, por el esfuerzo que ustedes no conocen ni conocerán. Retocada por la vida, por la lucha, por los premios que nadie me regaló y por los golpes que enfrenté de pie. A los que dicen 'ya no tienes compostura', les recuerdo que lo que no tiene compostura es su alma, su envidia, su pobreza mental… y su cuenta bancaria. Yo me lo puedo pagar. Ustedes no pueden ni con su odio. Sigan escupiendo veneno, que yo me sigo tratando la piel. Porque a diferencia de ustedes, yo no me pudro por dentro", se lee.

Lee también: Laura Zapata se reencuentra con su hermana Ernestina Sodi en el panteón: “yo la saqué del secuestro”

rad