Laura Bozzo arremete contra Clara Chía en redes sociales: "me causa asco"

La ruptura entre Shakira y Piqué, desde que salió a la luz pública, se ha mantenido en el ojo del huracán, no sólo por las polémicas canciones que ha hecho la colombiana en contra de su ex; también porque ha divido a los fánaticos de la expareja en dos bandos, los que defienden a la cantante y quienes apoyan la relación entre el exfutbolista y Clara Chía, con quien se dice le habría sido infiel a la madre de sus hijos.

En días recientes, quien se declaró parte del llamado "Team Shakira" fue la polémica Laura Bozzo, incluso no tuvo reparo en expresar al público, a través de las redes sociales, lo que opina sobre la joven española y muy a su estilo, se le fue con todo.

Toso sucedió en una publicación de la revista "People en español", donde destacaron la esbelta figura de Chía tras ser fotografiada saliendo del gimnasio. Y es que para Bozzo la belleza exterior de Chía no lo es todo y sin pelos en la lengua la llamó "roba maridos" y hasta aseguró que le da asco: "¿De qué vale tener un cuerpo espectacular si no tienes neuronas y eres una roba maridos? Este tipo de mujeres a mí me causan asco”, escribió.

Pero eso no fue todo, más adelante, la llamada "señorita Laura" explotó al recordar que Chía, según las especulaciones, sabía que Piqué tenía una familia cuando inició su noviazgo con él y señaló que en lugar de belleza, lo que le hacen falta son valores: “siempre supo que estaba destruyendo un hogar y tuvo la falta de dignidad de meterse a la casa de la esposa. La belleza está en el alma y en los valores que ella no tiene”, agregó.

La peruana recibió el apoyo de cientos de usuarias tras sus fuertes palabras a la española Foto: Instagram

Usuarios la apoyan

La reacción por parte de los usuarios no se hizo esperar y, mientras uno se proclamaron en contra de su actitud, otros más no sólo la apoyaron sino que celebraron sus palabras.

"Al fin estoy de acuerdo en algo con esta Doña", "Totalmente mi apoyo Laura Bozzo, se tenia q decir y se dijo", "Claramente Laura dijo la verdad y que a nadie le salpiqué", "Él se fue por decisión propia, pero es bien bajo que Clara Chía empezara a verse con él cuando él todavía estaba con Shakira esto es muy bajo y es si da asco", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Esta no es la primera vez que Bozzo sale en "defensa" de Shakira, recordemos que, cuando se conoció que Piqué había engañado a la colombiana, la presentadora explotó contra el jugador español y hasta lo llamo infiel y desgraciado.

