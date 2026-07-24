Valentina y Regina Pérez han iniciado su camino artístico de forma independiente al de sus familiares famosos, una de ellas, Kate del Castillo, aunque dicen, no desestiman sus consejos.

A sus 26 años han sido parte de grupos musicales infantiles y juveniles como Graffi-T y “Yei Yei”, para luego lanzarse como el dúo Las Prez, en 2020.

“Desde chiquitas le hacemos obras de teatro a mis abuelos, tuvimos como esta parte de la actuación de Kate del Castillo y de mi tío Eric, que están como en todo este mundo; nos platicaban y nos encantaba”, dice Valentina.

Al tener a dos figuras de los escenarios en la familia, las chicas aseguran que eso no les ha pesado e incluso disfrutan de platicar con Kate sobre aspectos de la industria musical que desconoce la actriz.

“Cuando hablamos con Kate, ella obviamente no está del lado de la música y nos hace preguntas y es padre poderle platicar cosas de las que tal vez no tiene idea, está padre que nos podamos contar sobre las experiencias”, comenta Regina.

Las Prez estrenarán en noviembre su segundo EP, Historias Prez-tadas, para el que recolectaron historias de sus fans y las convirtieron en canciones.

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“Escribimos con historias como inventadas, porque no hemos vivido tantas cosas, basar canciones en lo que nos pasa a nosotras es difícil”, afirma Valentina.

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