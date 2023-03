Las salas comerciales están retornando paulatinamente a la normalidad pre pandémica apoyándose en grandes títulos de estudio y el coletazo de la pasada entrega del Oscar.

Pero hay un puñado de cintas, sin los grandes reflectores tradicionales, que están alzando la mano para ser vistas por el público.

Aquí te damos cinco opciones que podría hacer diferente tu ida, este fin de semana, a cines.

"TORO SALVAJE"

Cuarenta y dos años después de su estreno en salas, esta cinta de Martin Scorsese revive en pantalla grande. Protagonizada por Robert De Niro como un controvertido boxeador, sólo estará por una semana en su formato original, como parte de un ciclo organizado por Cinemex. Es una de las 100 mejores películas de la historia, según el American Film Institute.

FESTIVAL DE CINE

La Filmoteca de la UNAM es sede de la primera edición latinoamericana del Festival de Cine Europeo de las Generaciones, que da salida a propuestas arriesgadas y con contenido. Tanto el Cinematográfico del Chopo como la Sala Julio Bracho del CCU exhiben cintas como “El canto de las moscas”, en la que dos hermanas se esconden en plena revolución, “Observar las aves”, acerca de una mujer que va perdiendo la memoria y “Coraje”, última película de la recién desaparecida Martha Aura.

"BUSCANDO A ALGUIEN MUY ESPECIAL"

Película inglesa que alza la mano en salas alternativas como Cine Tonalá y Cinemanía. Un hombre a punto de morir, decide dedicar los últimos meses de su vida a buscar una familia nueva para su hijo de tres años, de quien se hizo cargo tras la muerte de su madre. Puede sonar lacrimógena, pero en realidad es un canto del amor de padre y la esperanza que supone el día a día.

"ALL OF THOSE VOICES"

Un documental donde la música sólo sirve para oír de fondo, sin invitar a cantar o bailar. Louis Tomlinson, exintegrante de la banda One Direction, destapa aquí los duelos que vivió, como la muerte de su madre, antes de poder creer en sí mismo. Es un vistazo a su vida cotidiana y a la frustración sentida al darse por terminada la banda. Este sábado es el último día que podrá verse en salas de Cinépolis, que la programó únicamente por un par de días.

"¡QUE VIVA MÉXICO!"

Es la nueva propuesta de la dupla Damián Alcázar y Luis Estrada, que viene a culminar una antología de la política y la sociedad nacionales, que comenzó con "La ley de Herodes", siguiendo con "Un mundo maravilloso", "El infierno" y "La dictadura perfecta". En esta ocasión se aborda el tema de la familia, que muchos sistemas políticos han enarbolado como la base de un país.

rad