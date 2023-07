Lana del Rey: Posponen conciertos de la famosa en Monterrey y Guadalajara

En mayo del año pasado, la aclamada cantante Lana del Rey emocionó a los fanáticos mexicanos al anunciar su próxima visita a nuestro país, con conciertos programados en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey como parte de su gira 'Say yes to heaven'. Sin embargo, Ocesa, la promotora de los eventos, ha dado a conocer que los eventos en estas dos últimas ciudades serán pospuestos. Te contamos los detalles.

Resulta que algunos usuarios expresaron su molestia en las redes sociales al percatarse de que las fechas de venta de boletos para los conciertos habían desaparecido de la plataforma de compra.

Lee también: "El Pirru" habla mal de su hijo José Emilio y asegura que, a su edad, ya no se puede victimizar

Ante la creciente preocupación de los fans, Ocesa emitió un comunicado oficial para brindar una explicación. En él señalaron que la razón detrás de dicha desaparición se debía a "problemas de logística".

“Las nuevas fechas serán anunciadas pronto”, aseguraron.

Lana del Rey. Foto: Captura YouTube

¿Qué hacer si compré boletos para ver a Lana del Rey?

La misma empresa detalló que, en caso de haber adquirido los boletos, solo tendrás que guardarlos, ya que serán válidos en las nuevas fechas. Además, tienes la opción de solicitar el reembolso.

“Si quieres solicitar un reembolso, contáctanos a través del Botón de Ayuda dentro de la orden en tu cuenta Ticketmaster”, explicaron.

Por supuesto, la situación generó una ola de memes.

Al parecer si habrá fecha en gdl de Lana del Rey pero solo la pospusieron y darán fechas alguien más le sale esto? #LanaDelRey pic.twitter.com/PodN1O7D3O — k1b0 (@Prwtty4lan) July 21, 2023

¿Cuándo se presentará Lana del Rey en Ciudad de México?

Por primera vez, la voz de "Born to Die" se presentará en el Foro Sol de la Ciudad de México, ubicado en Río de la Piedad S/N, Granjas México, Iztacalco.

De acuerdo con la publicación de Ocesa, el evento tendrá lugar el próximo 15 de agosto, mientras que la preventa Citibanamex será el 31 de mayo y la venta general el 1 de junio.

Presentado por @Citibanamex:



Clásica, sentimental e icónica…🖤

Encontraremos el cielo en la tierra con Lana Del Rey.



XV-Vlll-MMXXIII "𝑆𝑎𝑦 𝑦𝑒𝑠 𝑡𝑜 ℎ𝑒𝑎𝑣𝑒𝑛"#PreventaCitibanamex: 31 mayo

Venta General: 1° junio pic.twitter.com/4x4Yi6jB6Y — Ocesa Total (@ocesa_total) May 26, 2023

Lee también: Mila, la nieta de Sergio Mayer y Bárbara Mori, enternece en redes con su forma de cantar