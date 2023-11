Lalo España explora nueva faceta actoral

Lalo España es conocido por personajes como Germán, el flojo conserje del edificio de la serie Vecinos, o dando vida a la irreverente vendedora de quesadillas Márgara Francisca, pero el actor quiere que vean en él algo más que un comediante, sino un actor con un amplio registro interpretativo.

“Trato de apostarle a esa salud mental y artística, me encanta seguirme entrenando y tocando textos de diversos niveles, haciendo otras cosas, algunas personas me dicen: sigue haciendo a Márgara, pero yo les pido que me den la oportunidad de desmarcarme”.

Por eso Lalo no quiso desaprovechar la oportunidad que el productor Rubén Lara le ofrecía: hacer teatro los jueves con una obra como La reina del hogar, escrita por Darío Fo y Franca Rame.

“Son autores con mucho compromiso en sus textos, con una exposición de problemáticas siempre comprometidas con nuestra sociedad y con un toque de humor atinado e inteligente; esta obra toca temas que lamentablemente siguen existiendo, como el machismo, la normalización de la violencia de género, etcétera”.

Esta historia, que se presenta en el Teatro 11 de julio hasta el 28 de diciembre, muestra cómo una ama de casa le platica a una vecina, la cual nunca se ve, cómo ha sido su vida llena de encierro, insatisfacciones y soledad, pero a pesar de que su interlocutora nunca le da una respuesta, sí le sirve para desahogarse sobre lo que va quedando de su existencia, e incluso ríe para no llorar.

“Ella sufre lo que muchas mujeres en Latinoamérica y el mundo, donde está muy lástimada la imagen de la mujer siendo víctima del machismo”.

Para darle vida a esta mujer, España estudió el trabajo que actores como Robin Williams hizo en la película Papá por siempre o Dustin Hoffman en Tootsie, y realizaba las labores de su casa como una mujer lo haría.