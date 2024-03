“Lagunilla mi barrio” tendrá una presentación especial con Alex Lora

El cantante Alex Lora no se raja y menos si se trata de exponer su música, ya sea en uno de sus conciertos o en el escenario de un teatro.

Aunque el vocalista de El Tri nunca ha formado parte de una puesta en escena, cuando el productor Alejandro Gou le ofreció la oportunidad de estar en "Lagunilla mi barrio", Lora aceptó casi de inmediato; primero, por la temática de la obra y, segundo, para celebrar sus 55 años de carrera en el rock and roll.

Este finde semana y por única ocasión, el músico será parte del ensamble musical de la obra protagonizada por Maribel Guardia, Ariel Miramontes y Violeta Isfel, sin embargo; no descarta regresar con un papel más importante: "Solamente voy a ejecutar música. Son rolas que son clásicas, porque La Lagunilla es algo clásico, es tradición de nuestra raza; entonces vamos a interpretar rolas que van de acuerdo a la obra, pero en algún momento dado, si volvemos a participar, les podría hasta inventar una rola", dijo Lora en conferencia de prensa.

La obra es un clásico del cine llevado al teatro, en donde está a punto de cumplir sus primeros dos años ininterrumpidos. Cuenta la historia de Don Abel, un elegante y refinado hombre que llega al barrio con su tienda de antigüedades, con la esperanza de pasar sus últimos años en paz, pero ese plan parece comenzar a arruinarse cuando conoce a los excéntricos personajes que habitan la zona.

El propio Lora aclaró que, aunque en su juventud tuvo como padrastro a un adinerado empresario, nunca se ha considerado parte de clase alta e, incluso, en sus inicios buscó defender su música dentro del género del rock, que era considerado sólo en inglés.

"Nunca me he considerado pirruri, ni así que digas homeless (vagabundo), simplemente soy rocanrolero", expresó.

Ahora, celebra que sus canciones sean reconocidas no sólo por el público, sino por los críticos y las instituciones, por lo que espera que su actuación sea parte de un estandarte nacional de resistencia y éxito.

"Me decían 'es que nunca la vas a hacer' y yo decía 'me vale madre, yo lo que quiero es ser feliz y que la gente se sienta a toda madre y cante conmigo"', cuenta. "Cuando empecé a rocanrolear no dije: 'voy a rocanrolear 55 años y me van a dar la Estrella Florida de Inca o la estatua de Alex Lora en Los Ángeles o El Alex Lora de cera y el Grammy de la excelencia musical; simplemente dije 'me vale madre todo y ¡que viva en rock and roll!'".

Hasta ahora, Alex sólo había estado en escena en España, en el musical "La Malinche", creado por Nacho Cano;

Lora se presentará en el show de comedia que se presenta en el Centro Cultural Teatro II, los días viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de marzo.

Hasta ahora el icónico cantante sólo había estado en una puesta en escena en España "La malinche" (2023) de Nacho Cano, donde interpretó un par de temas en representación de la cultura mexicana; esta vez espera que sea mucho más especial por tratarse de una obra mexicana sobre la cultura mexicana.

