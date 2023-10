"Lagunilla mi barrio" ha sido un regalo para el alma de Maribel Guardia en medio de tanto dolor

La noche de este viernes la actriz Maribel Guardia vivió sentimientos encontrados, porque si bien estaba celebrando un año de temporada del musical "Lagunilla, mi barrio", también recordó que en este periodo le dijo adiós a su hijo Julián Figueroa.

"Es increíble todo lo que pasa en un año, estoy contenta con este aniversario, con estos compañeros que tengo, aquí nos reímos tanto y la risa siempre es un alimento para el alma. Este año ha sido muy difícil para mí, pero he tenido el apoyo de mis compañeros y del público, ha sido un regalo para mi alma en medio de tanto dolor, esa fuerza la he sentido conmigo que indiscutiblemente me ha levantado y ayudarme muchísimo", dijo Maribel unos minutos antes de salir a escena en el Centro Cultural Teatro II.

La actriz aseguró que no ha sido un periodo fácil, porque sí le dan momentos de tristeza y llanto al recordar a su hijo, pero ella decide levantarse y seguir como una manera de honrar a Dios, a su familia y a Julián.

A pesar de que Julián falleció hace seis meses, Maribel se ha propuesto cumplir los proyectos que su hijo tenía planeado con su primogénito José Julián, de cinco años, como visitar Disneylandia, algo que hizo hace una semana junto a su nuera Imelda y su esposo Marcos Chacón.

"El sueño de Julián era llevar a Juliancito a Disneylandia, pero se atravesó la pandemia, no le habían dado la visa americana, en fin. Mi hijo pasó momentos muy bonitos de chiquito en ese lugar, en esa época trabajaba mucho todos los fines de semana en Estados Unidos y me lo llevaba, así pasó parte de su infancia en ese parque. Tengo fotos de él ya viejillo, bueno no llegó a viejillo mi niño, pero de 25 años me decía, 'mamá quiero pasar mi cumpleaños en Disneylandia', pero eran los recuerdos de la convivencia que teníamos él y yo ahí, era parte de la magia. Ya teníamos planeado este viaje con José Julián, pero pasó lo que pasó, pero teníamos como consigna que el niño viviera el sueño de su papá".

Para sorpresa de Maribel, su nieto tiene los mismos gustos que su papá, ya que los juegos que le gustaban eran los mismos que a Julián. c"La vida continúa, qué maravilla que a través de los ojos de este niño yo pueda seguir con parte de mi vida, sé que Julián estaría muy feliz porque su amor era su hijo y el tiempo que Dios me de vida voy a tratar de acompañarlo, de dirigirlo, claro está si Imelda me lo permite verdad".

Maribel Guardia con su hijo y su nieto en Disney.

Es que la relación que la costarricense dice llevar con su nuera es más de madre e hija, por eso es para ella un gusto tenerla viviendo bajo el mismo techo y cuidar de ella y su hijo. También dijo que pondrá un altar de muertos, algo que era muy importante y personal para Julián Figueroa, quien lo hacía para su padre Joan Sebastian, aunque para ella sea una tradición adquirida ya que en Costa Rica esto no se acostumbra, incluso pondrá comida que le gustaba a su hijo, que según dice era fácil de complacer ya que comía de todo.

Sobre si José Julián seguirá los pasos de su padre y de su abuelo Joan Sebastian, Maribel compartió que en este momento los escenarios no son del agrado del niño, pero ya forma parte de una estudiantina, por lo que no duda que en un futuro siga con la tradición familiar.

Lee también: Maribel Guardia llora tras "volver a cantar" con su hijo Julián Figueroa: "ahora está cantando en el cielo"

Maribel Guardia, de manteles largos

En la actualidad no es nada fácil que las obras de teatro tengan una larga temporada, pero "Lagunilla, mi barrio" ha logrado conectar con el público y alcanzar un año en cartelera, motivo por el cual tuvieron una gran fiesta la noche de ayer con La Sonora Dinamita como invitada especial.

"Estamos muy contentos que nos hayan tomado en cuenta para ser padrinos de esta obra, lo agradecemos muchísimo, por nuestro trabajo luego no se nos da tan fácilmente sacar tiempo para venir al teatro y la verdad es una joya el poder estar aquí, eternamente agradecidos", dijo Daniela Argain, vocalista e hija del fundador de La Sonora Dinamita, Lucho Argain.

Los más felices fueron los miembros del elenco, como Ariel Miramontes "Albertano", quien aseguró que la obra seguirá hasta que la gente siga llenando las butacas del CCT2, además de la gira que siguen realizando.

Quien se lleva recuerdos especiales de esta puesta en escena es Violeta Isfel, quien ha sufrido una serie de percances, desde que le den un pisotón hasta la fuerte caída que tuvo hace unos días en el escenario. "Han pasado muchas pruebas en Lagunilla, mi barrio, todos hemos estado en momentos muy complicados, otros muy felices, creo que lo que le da la fortaleza a esta obra es que todos los que estamos arriba del escenario, incluyendo al staff, tenemos un amor y un respeto tan grande por el público, que a pesar de los pesares nos levantamos, ha sido una gran prueba de cómo ser aves Fénix en este mundo. El golpe fue a nivel muscular, se vio más aparatoso de lo que sucedió", compartió Violeta.

Isfel compartió que este año sí darán funciones durante la época decembrina, así que esta obra será una buena opción para festejar en familia.

rad