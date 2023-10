La película “Un impulsivo y loco amor” reunió a la veracruzana Salma Hayek y Matthew Perry en 1997, algo que para este último no fue una buena experiencia.

En su libro de memorias “Friends, lovers and the big terrible thing” deja entrever que el estadounidense no respetaba la visión de la mexicana, quien en ese momento luchaba por tener nombre en la industria hollywoodense.

La comedia románticas sobre una joven pareja podrá mostrar química entre ambos histriones, pero Perry lo dejó claro en su obra editada el año pasada.

“Sus observaciones no siempre eran útiles”, apuntó Perry:

Por ejemplo, así fue en una escena en que los personajes muestran enamorados.

“Ella sugirió que no nos viéramos el uno al otro y, en cambio, que viéramos hacia nuestro futuro juntos. Después de escuchar estas tonterías por alrededor de 20 minutos, finalmente le dije ‘Escucha, Salma, te voy a decir que te amo en esta escena, tú puedes ver a donde quieras, pero yo te estaré viendo a ti’”, se lee en sus memorias.

No obstante ese recuerdo, Perry considera a “Un impulsivo y loco amor” probablemente su mejor película, con la dirección de Andy Tennant.

Desde entonces Hayek no ha fijado postura al respecto. Hoy tampoco ha dicho algo en sus redes sociales sobre la muerte de Perry.