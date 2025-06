La aclaración que Biby Gaytán y Eduardo Capetillo hicieron en uno de los conciertos de la novena generación de "La Academia", les valió el despido del reality, debido a que los actores pusieron en una situación muy incómoda a Yanilen Díaz Reinaldo, una de las participantes, quien se insinuó que coqueteaba con Capetillo.

En 2011, la emisión de la 9° edición de "La Academia" suposo también el regreso a la televisión de los Capetillo Gaytán que, prácticamente, desde que se casaron, sus apariciones en la pantalla chica se redujo al mínimo, sobre todo en el caso de Biby.

Por muchos años, se rumoró que la actriz había abandonado su carrera artística debido a una prohibición de su marido, quien, supuestamente, era muy celoso y no quería que su esposa se involocrara con ningún hombre en sus proyectos en televisión.

Por ese motivo, el regreso de la pareja a la televisión causó grandes expectativas; Biby era conductora del reality, junto con Rafael Araneda, mientras que Capetillo fungió el papel del director de "La Academia".

Fue así que, con el paso de las semanas, se evidenció que Capetillo era muy atento con Yanilen, una joven proveniente de Venegas, Cuba, y hasta se insinuó que, el cantante buscaba cualquier manera para llamar la atención de la cantante en ciernes.

En una ocasión, cuando el director entregaba a las y los alumnos la canción que tendría que preparar durante toda la semana, indicó a la joven que el tema que le correspondería sería "Me gustas tanto", de Paulina Rubio; Capetillo repitió insistentemente el título de la canción, lo que hizo pensar que era una indirecta para la cubana.

"Yanilen, ¿cómo te va?", le dijo el actor entonando la frase, como si de una canción se tratase, mientras la alumna se dirigía al frente del salón.

"¿Es usted Yanilen, la besucona?", la cuestionó, luego de que, en el último concierto se diera un beso con Gil, otro de los jóvenes concursantes.

"Eso fue actuación, profe", contestó ella.

A lo que Eduardo replicó:

"¿Eso fue actuación?, ay, Yanilen... yo no lo vi nada de telenovela, ¿eh?, bueno nena... tú vas a interpretar ´Me gustas tanto´, de Paulina Rubio, vas a cantar ´Me gustas´", reiteró.

A raíz de este comportamiento, una revista de circulación nacional publicó un artículo donde aseveraba que Biby y Eduardo atravesaban una crisis debido al coqueteo que, aparentemente, existía entre el cantante y la académica.

Eso llevó al exTimbiriche a interrumpir una de las galas de "La Academia", sin avisar a la producción de sus planes, quitándose hasta el apuntador, supuestamente, para incomunicarse con la cabina, para aclarar la situación sin que nadie se lo impidiese.

"Le pido de favor a Yanilen, si puede venir a este escenario; a inicios de esta semana, en un medio de comunicación amarillista, circuló una nota con serias acusasiones, ofensivas y difamatorias en mi contra, en contra de mi esposa y, por ende, de mi familia", expresó.

De esa manera, explicó que estaba siendo vinculado románticamente con la joven, por lo que la interrogó frente a todo el público y la audiencia, enjuiciadoramente, lo que dejó a Yanilen atónita y con pocos recursos para defenderse.

"Yo te quiero hacer una pregunta, si sabes que tengo 18 años de casado con Biby?, esta mujer es mi vida entera, me encantaría que me aclararas varios puntos y, por favor, te pido absoluta honestidad; ¿ha habido algo más de lo profesional, de mi parte hacia ti, Yanilen?, ¿tú sientes que he tenido un trato diferente, preferencial hacia a ti, a diferencia de tus compañeros?, en pocas palabras, ¿ha habido un tipo de coqueteo de mi parte hacia tu persona?", preguntó.

A todas esas preguntas, Yanilen dio una respuesta negativa.

Luego tocó el turno de Biby que afirmó que la supuesta atracción no era mutua y que era la joven la única que estaba interesada en Capetillo.

"Yanilen, nos llegó el rumor de que estás enamorada de mi esposo, yo lo primero que me pregunté fue, de ser cierto, ¿estará consciente Yanilen que la mayoría de personas que votan por ti son señoras casadas, como yo?".

Mientras esto sucedía, Araneda no sabía cómo controlar la situación y detener al matrimonio, hasta que pidió a la académica que se acercara a él, para indicarle que no se preocupase ni se sintiese eludida a lo que acaba de acontecer.

Ese fue el último concierto en que Gaytán y Capetillo aparecieron, debido a que la producción estuvo en desacuerdo con su proceder, como luego se explicó en "Ventanenado".

En el vespertido, Pati Chapoy, expresó que Eduardo se había retirado el apuntador, a propósito, para no seguir instrucciones de la producción, la titular del programa lamentó que los actores usaran el reality para aclarar sus problemas matrimoniales.

