Azela Robinson rememoró una ocasión en que, acompañada de Matilde Obregón, y otro grupo de famosos, vivió una noche de desenfreno en Estados Unidos, cuando encontraron un bar completamente vacío y aprovecharon para tomar, sin pagar, una botella de licor.

La actriz estuvo como invitada en el programa de entrevistas de la periodista y, entre varios de los temas que abordó, recordó que la une a Matilde no sólo el vínculo que existe entre la prensa y su profesión, sino que una experiencias las convirtió en cómplices.

Una de las anécdotas que vivieron años atrás, como narró Robinson, tuvo lugar en EU, país al que viajaron a propósito de la entrega de los extintos premios Fama.

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Pero no iban solas, también las acompañaban Robrigo Abed, Guy Ecker, su esposa y la mánager del actor.

Tras acabar el evento, se trasladaron a un restaurante de cortes de carne y, como Azala, es vegetariana, no pudo más que ingerir caipirinhas, el trago típico de Brasil, lo que provocó que, en poco tiempo, experimentara un estado de ebridad.

"Estábamos en Nueva York, estaba frío, nosotras muy garigoleadas (vestidas) de largo, terminando nuestra participación, nos fuimos a echar unas caipirinhas, que yo no como carne, entonces nada ma´s veía como les traían carnes de todos los colores y yo, mientras, caipirinhando", dijo, causando la carcajada de su entrevistadora.

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Al abandonar el restaurante, ya de madrugrada, no sólo Azela, sino sus acompañantes resintieron los efectos del alcohol y, camino al hotel donde se hospedaban, hicieron una parada en un bar que, en su fachada, tenía que máscara que Robinson quería llevarse consigo, debido a que es coleccionista de estas, lo que llevó al grupo de amigos a acercarse al local, llevándose una sorpresa.

"¿Eran qué, como las dos de la mañana?, porque, además, nos amanecimos, estábamos tonteando, caminando, felcies y de pronto llegamos a un lugar que se llama ´Jekyll & Hyde Bar´, dije ýo quiero esa máscara´, entonces Guy decía ´yo la alcanzo, yo la alcanzo´y, cuando se recarga, se abre la puerta del changarro, que se suponía que tenía que estar cerrado, y está abierto y prendido y ni un alma, no había nadie", contó.

Y, si bien, todo el grupo estaba animado a entrar al bar, fue Obregón quien se resitió, por miedo a que, al ser descubiertos, les retirasen la VISA. Sin emabrgo, motivada por el calor de la diversión, aceptó y siguió a sus acompañantes que, ya dentro del lugar, se percataron y cercioraron que no había nadie".

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"Entre yó primero, dije ´Hello, todo bien?, ¿no hay nadie?´y, cuando me doy cuenta, subo, bajo, no hay nadie y cuando bajo hay un bar y veo a Matilde diciendo ´no, por favor´ y veo a la mánager de Guy Ecker subida a la barra, tomando un Grand Marnier, pero nos la tomamos todos, ahí hablé al 911 y les dije ´está abierto este lugar, no hay nadie y es muy peligroso´, y nos fuimos", prosiguió.

Emotiva, Azela agradeció a la periodista por haberla acompañado en esa gran anéctoda y reconoció que, luego de esa ocasión, prácticamente, no la había vuelto a ver.

"La pasamos bomba, fuimos muy felices, hay días en la vida de uno que se te quedan para siempre y, por eso, te tengo tanto cariño, es increíble porque, realmente, no nos hemos vuelto a ver".

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