La vez que Andrés García retó a balazos a Roberto Palazuelos

Fue el 25 de julio del 2022, cuando Andrés García retó a Roberto Palazuelos a enfrentarse a balazos en Acapulco, cuya retó tendría luchar nada más y nada menos que el Día de la Independencia, el duelo nunca terminó por ejecutarse, ¿qué pasó?

La molestia del primer actor con “El diamante negro” fue porque el histrión comentó que el empresario había estado hablando mal de él y se estaba haciendo publicidad a raíz de su nombre.

Esto, de acuerdo con lo declarado por don Andrés en entrevista con EL UNIVERSAL, quien -incluso- dijo que Palazuelos amenazó a su familia con “matarlos de hambre”.

“Yo lo que quiero es que él tenga los huevos y que venga a dar de balazos conmigo para ver si es cierto, que vaya, a ver si queda vivo”, señaló el actor con voz ronca, quien se siente mal y demasiado débil.

La cita para este enfrentamiento fue en la Plaza del Carmenere, el día 15 de septiembre entre las 14:00 a las 16:00 horas, pidió que fuera solo y aclaró que hablaba en serio, “yo no hablo a lo pendejo, lo que digo lo sostengo”.

“Ya lo estoy citando públicamente, vamos a ver si tiene huevos y que vaya armado”, dijo el actor quien murió este martes a los 81 años en su casa de Acapulco, Guerrero, junto a su última esposa Margarita Portillo.

Frente a la muerte del actor, Roberto Palazuelos recuerda a Andrés García como un padre. Foto: Instagram

¿Por qué Andrés García se molestó con Palazuleos?

El enojo surgió luego de un mensaje que le envió Palazuelos a él aproximadamente año antes, afirmó el galán de películas.

“Que nos iba a matar de hambre a todos y que él se iba a encargar personalmente, el hijo de su puta madre. Me lo dijeron, ¿porque no tuvo los huevos de decírmelo a mí? Se lo dijo a un hijo mío. Que nos va a dejar sin negocios.

“Con la familia no se vale, son cobardadas, que él se iba a encargar de arruinarme, que me iba a dejar sin comer, que mi familia también, ahorita vamos a ver quién es el que se va a morir de hambre”, expresó.

El actor platicó que, al principio, Palazuelos se hacía publicidad gracias a él, sin embargo, no era una circunstancia que le molestara, debido a que tenían muchos años de conocerlo, pero con el tiempo le di ola impresión que hacía mención suya en excesiva veces.

“Que ya se olvide de mi nombre, que hable de él, de lo que ha hecho, en vez de que me esté buscando como excusa para que dé entrevistas. Es un pobre pendejo que se hace publicidad con la vida de los demás”.

García resaltó que su trayectoria es más amplia y exitosa comparada con la del empresario, así que no tiene por qué hacerlo.

“Dígame usted, ¿cuántas películas ha hecho Roberto Palazuelos? Ninguna, hizo una con mi hijo Leonardo, yo tengo 100, de las cuales son un éxito 99, entonces es envidia lo que tiene ¿cuántas telenovelas ha hecho como protagonista? Ninguna, cuántas obras de teatro ha hecho, ninguna. Yo de telenovelas tengo 25 éxitos, películas tengo más de 100 éxitos, obras tengo veintitantos, 30, todas han sido éxito y ahí es donde les arde el culo”.

Otra de las molestias del actor fue que "el Diamante negro" no extendió su apoyo ni se preocupó por él cuando presentó molestias médicas que le impedían hablar; opinó que Palazuelos es una persona "malagradecida" y un "cobarde".

“La envidia les corroe, entonces ahora que ven que no puedo caminar, tengo ochenta y tantos años, tengo la espalda lastimada, tengo ocho tornillos en la espalda, dos placas de titanio así no puedo caminar, ahora se hacen los valientes y empiezan a hablar de mí pues si tienen huevos que vengan y se encuentren conmigo el 15 de septiembre en la Plaza el Carmenere y que se dé balazos conmigo.

“A chingadazos no puedo porque no puedo ni caminar ya, por eso está de cobarde, se atreven a hablar mal, desafiándome porque saben que no puedo caminar pero un balazo se lo meto en los huevos”, concluyó.



