La serie de drama británica en Netflix de solo 8 capítulos que te atrapará de inicio a fin

Netflix tiene un completísimo catálogo de producciones que proceden desde diversas partes del mundo, y entretienen a sus millones de suscriptores alrededor del planeta.

Este sitio de streaming nos tiene acostumbrados a estrenar diversas series y películas de los géneros más diversos que se ubican rápidamente entre lo más visto.

Leer más: El thriller psicológico en Netflix que dura 138 minutos que no te dejará despegarte del sillón

Dentro de ese mundillo, existe una serie británica llamada "Safe" y creada por Harlan Coben y Danny Brocklehurst que cuenta con 8 episodios de 45 minutos cada uno, que no te dejarán pestañar.

¿De qué trata "Safe"?

Estrenada en 2018, "Safe" logró su fama internacional tiempo después. Hay que decir que se trata de una adaptación de la novela homónima de Harley Coben y que resulta sumamente ideal para maratonear.

"Tras la desaparición de su hija adolescente, un cirujano pediátrico viudo de un vecindario adinerado comienza a desvelar secretos oscuros sobre las personas que lo rodean", reza la sinopsis oficial de esta producción disponible en Netflix que te dejará pensando.

Leer más: La fogosa película española en Netflix que no te dejará despegarte del sillón

Allí seguiremos la historia de Tom Delaney (Michael C. Hall), quien intenta reconstruir una normalidad en su casa, pensando en el dolor que sienten sus hijas. Sin embargo, eso no alcanza, ya que la hija mayor de Tom no regresa a casa tras una fiesta y el hombre recorrerá desesperado todo el vecindario buscándola y se entera de que su novio también ha desaparecido.

"Safe". Fuente: Twitter @ParkAnimations

En cuanto al reparto de esta espectacular producción de origen británico, podemos citar grandes nombres de la industria de esta región, como pueden ser los de Michael C. Hall, Amanda Abbington, Marc Warren, Hannah Arterton, Audrey Fleurot y Nigel Lindsay, entre otros artistas.