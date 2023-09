La película sueca en Netflix basada en hechos reales que es un rotundo éxito

Netflix suele sorprender con la contundencia de su catalogo que va renovándose semana tras semana, maravillando así a todos sus suscriptores.

Lo cierto es que esta plataforma de streaming tiene una variedad única de series y películas que resultan ideales para todos los gustos.

En esta ocasión toca hablar de un estreno que sorprendió a todos. Se trata del thriller sueco "Un día y medio", que se convirtió rápidamente en una de las películas más vistas de la plataforma.

¿De qué trata "Un día y medio"?

Esta película nos narra el tenso momento en el que un hombre, desesperado por no poder ver a su hija, secuestra a su ex esposa en medio de un centro de salud. Allí comenzará el intento de escape, que incluirá la presencia de un policía que primero irá como intermediador.

La cinta disponible en Netflix cuenta con un elenco conformado por Alexej Manvelov, Aña Pöysti, Fares Fares, Stina Ekblad, Bengt C.W. Carlsson, Johni Tadi y Annica Likeblad, esta película advierte que se trata de una historia real.

De acuerdo con declaraciones de su propio director, Fares Fares, quien se pone en la piel del policía que acompaña el secuestro. El actor y realizador confiesa que se inspiró en una noticia que leyó una vez en el diario. En una nota se advertía que un hombre había ido con un arma a un centro de salud para amenazar a su ex esposa para que lo dejara ver a su hijo. La noticia no explicitaba nada más, aunque claramente no terminó en tragedia. Para el director, allí también se podía construir "una historia de amor".

"Un día y medio". Fuente: Twitter @NJRmovies

Hay que decir que Fares prefirió centrarse en los motivos detrás de esa acción y construyó este thriller en el que no parece haber malos ni buenos, sino gente desesperada.