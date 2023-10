Will Smith es uno de los actores mas polémicos pero también más queridos por el público, lo que ha hecho que sus películas se conviertan en un éxito en la pantalla grande. Aunque, en los últimos años, Will ha visto su carrera en pausa, los trabajos que realizó en cintas como "Soy Leyenda", "En busca de la felicidad", continúan sumando vistas y muy buenas críticas.

Otro ejemplo de ello es "Proyecto Géminis", filme que se encuentra en el catálogo de Netflix y que ya que se ha posicionado dentro del top 10 de la plataforma.





¿De qué trata "Proyecto Géminis"?

A lo largo de sus 117 minutos de duración, observamos a Henry Brogan (Will Smith), un asesino a sueldo que decide retirarse después de años de servicio. Sin embargo, se convierte en el blanco de un misterioso asesino que parece predecir todos sus movimientos. Pronto descubre que su perseguidor es una versión mucho más joven de sí mismo, pues fue clonado por su antigua agencia.





"Proyecto Géminis". Fuente: Twitter @cinescape_peru





La trama se transforma así en una intensa y constante persecución entre el Henry actual y el Herny joven. Además explora temas de identidad, ética y el precio de la violencia.

A medida que avanza la trama, se descubren más secretos y giros inesperados que mantienen la tensión del público.

Un dato anecdótico de esta emocionante cinta dirigida por Ang Lee y estrenada en 2019, fue que tardó más de 20 años en realizarse debido a distintas complicaciones con los derechos y la producción, pero más allá de eso, esta cinta combina algunos elementos de ciencia ficción con una historia de redención personal y luchas internas.





"Proyecto Géminis". Fuente: Twitter @altapeli





Además, en la época en la que se originó la idea de su filmación la tecnología era muy diferente, ya que para crear un doble digital que se viera exactamente igual a Will Smith pero con varios años menos, se utilizó el cuerpo del actor, el resto lo hizo el departamento de efectos especiales. "Crear a un ser humano digital es una de las cosas más difíciles de hacer. No se trata de borrar arrugas, no solo son efectos visuales", explicó Bill Westenhofer, supervisor de efectos especiales de la película.