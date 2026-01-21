Más Información

“El adiós”, teatro del absurdo contra la violencia

“Con represión más dura, la supremacía blanca busca volver”: Françoise Vergès

Brecht, Manuel de Falla y actividades por el año dual México-Francia en la programación de 2026 de la Compañía Nacional de Ópera

LANZA atelier, estudio de arquitectura mexicano, elegido para hacer el pabellón de la galería Serpentine

Abre nuevo museo interactivo sobre la historia del pan

Recontrata Secretaría de Cultura a los 31 bibliotecarios despedidos de la Vasconcelos; hoy regresaron a sus labores

“La nave de los monstruos”, película de 1960 protagonizada por Eulalio González “Piporro” y que mostraba mujeres venusinas, vampiros y naves especiales, será retomada por Isaac Ezban.

El director de “Mal de ojo” y “Párvulos” se encuentra en la preparación de una cinta que mostraría la forma en que fue rodada hace seis décadas, desde la óptica de los involucrados.

Ahora se encuentra en etapa de investigación para no dejar nada a la imaginación y tener listo el guion este mismo año. Adolfo K. Franco (“Cantinflas”) se encuentra en la producción y fue quien llamó a Ezban para hacerse cargo de los controles de la historia.

“La nave de los monstruos es una película icónica, me acuerdo que cuando la descubrí no podía creer que existiera una película de ciencia ficción así. Hacer cine dentro del cine siempre captura el trabajo de los equipos, los sueños que tuvo, la lucha para lograr una película y al mismo tiempo marcan la esencia de una generación de cineastas”, considera Ezban.

El largometraje original tiene como eje a dos venusinas que tienen como misión encontrar hombres que puedan llevar a su planeta, aterrizando por accidente en Chihuahua. Ahí se encuentran con un ranchero mitómano que las cautiva con su carisma y sus canciones.

“La nave de los monstruos” fue dirigida por Rogelio A. González y contó con un elenco integrado por, Lorena Velázquez y Consuelo Frank.

“La nave de los monstruos”, película de 1960 protagonizada por Eulalio González “Piporro”.
“La nuestra será una película coral, queremos mostrar la perspectiva del director, obviamente la de Piporro, pero también la de los demás. Lo que queremos tener claro con la investigación (en proceso) los retos y las peripecias que tuvieron para hacerla”, detalla Ezban.

En un comunicado informativo, Elvira González, hija de “Piporro”, se dijo feliz de la idea del filme que retomará a su padre.

“¿Será sobre Piporro?, sí, pero desde un ángulo inesperado. Ahí hay, sin duda, una gran historia, llena de obstáculos y conflictos. Estoy emocionada y feliz de ver el proceso y el resultado final”, apuntó.

Con Stephen King

En paralelo, Ezban ha comenzado casting para “Rat”, película basada en una historia original de Stephen King.

La historia tiene como protagonista a un escritor maldito por su propia ambición y quien fracasa en cada intento de escribir una novela.

“La idea es filmarla este año, ahora estamos en casting para elegir al elenco y con eso buscar recursos, en EU así funcionan las cosas”, indica.

