En el desierto del norte de Chile, en 1982, Lidia, una niña de 11 años, observa cómo el miedo se propaga. A su alrededor, una familia de mujeres trans intenta sobrevivir al rechazo, a los rumores y a la violencia de una comunidad que las culpa por una misteriosa peste.

Esa es la historia que cuenta La misteriosa mirada del flamenco, ópera prima de Diego Céspedes, ganador de la sección Un Certain Regard en el Festival de Cannes 2025.

Para el director, la cinta no habla solo del pasado ni del VIH/sida, sino de problemas vigentes en América Latina debido al fortalecimiento de la ultraderecha, el debilitamiento de políticas culturales y el avance de narrativas que rompen vínculos comunitarios.

“Es urgente recordar que somos seres humanos porque lo que hacen estos discursos es que te quitan el título de ser pensante y sintiente, te vuelven un número, hacen que justamente no creemos comunidad. Entre más individualizados e ignorantes estemos y mientras menos podamos comprobar la información, más sirve a que se acumule el poder en ciertas personas”, afirma el cineasta a EL UNIVERSAL.

La película está ambientada en un pequeño pueblo minero del norte de Chile, donde Lidia crece rodeada de una familia queer que es responsabilizada de propagar una enfermedad entre los hombres de la región.

Diego Céspedes ganó en 2025 en el Festival de Cannes con su filme. Foto: CLASOS

Prejuicios vigentes

Aunque la trama se desarrolla en los años 80, el cineasta sostiene que las tensiones y los estigmas que enfrentan sus personajes siguen vigentes hoy día.

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“Para mí el sida es un contexto, pero no es una película que trata sobre una enfermedad porque la enfermedad en sí no es el problema. El tema es lo que está detrás, que impulsa a no poder confrontar la verdad. Lo más lindo es cómo sobrevive, cómo el ser humano tiene naturalmente la capacidad de construir sentido donde no lo había o nunca lo hubo, construir un espacio, construir una comunidad, construir ternura”, explica con emoción.

Para el cineasta los discursos que hoy ganan terreno en distintas partes del mundo encuentran fuerza en el miedo y en la búsqueda de culpables, mientras que construir espacios de convivencia requiere de un esfuerzo mayor y de constancia.

“Destruir siempre es más fácil que construir. Si uno hace una torre de cartas se demora mucho más que simplemente derribarla. La sociedad hoy, los que nos gobiernan y los poderes que están dentro de los que nos gobiernan, saben que es muy fácil destruir, es muy fácil decir que todo está mal, que el problema son los inmigrantes, que el problema son las mujeres trans o los hombres trans. Es muy fácil culpar, pero es muy difícil construir una sociedad donde todos pertenecemos”, señala enfático.

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MUBI y la resistencia cultural

Tras su paso por Cannes, la película ahora está disponible a través de la plataforma MUBI, una oportunidad que el director considera especialmente relevante en países en los que los apoyos a la cultura atraviesan momentos difíciles.

“Ha sido muy genial esta conexión porque creo que es una película profundamente chilena, profundamente latinoamericana, pero que habla de temas globales. Todos queremos un espacio en el mundo. Todos estamos tremendamente cansados de los gobiernos inoperantes que tenemos y que están siendo reelectos y electos por todo el mundo”, explica.

Diego Céspedes añade que ejemplos de países que han reducido su incentivo al fomento a la cultura son Argentina, sin embargo también comenta que a través de plataformas digitales como MUBI habrá oportunidad de que su cinta llegue a los rincones donde estuvo limitada “y eso es lindo”, concluye.

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