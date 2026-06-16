Blue Demon fue una estrella del cuadrilátero y de una decena de películas en las que combatía tanto contra espías, como contra zombis. Aunque murió en el 2000, su estirpe sigue dando frutos a través de su hijo, esta vez por medio de un cómic con realidad aumentada.

La publicación, ahora iniciando su recorrido entre el público, lleva por título Blue Demon Jr en la cual su protagonista atrapa demonios y resuelve las causas de sus apariciones.

La historieta permite en algunas de sus páginas dar un paseo por realidad virtual a través de una aplicación gratuita, dice Rulo Valdés, quien ha sido dibujante en Marvel y DC, y es ahora co creador y editor de esta nueva aventura literaria.

“Lo más importante es la idea de darle seguimiento a esta cosa de películas de terror que también era para la familia, pero dando algo más.

Universo extendido

Con la realidad aumentada, explica el creativo, se pueden ver videos en los que se presentan algunos personajes y hay además un microdocumental en el que Blue Demon Jr entrevista a su papá, hablando de su debut.

“Lo que se intenta es no caer en lugares comunes, sino ocupar cosas propias; aquí mientras caza demonios en la Ciudad de México, parece que vamos a entrando a un underworld en que se van destapando fuerzas oscuras”, agrega.

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La idea de Blue Demon Jr se dio entre el gladiador y Valdés, así como Oscar Amador y Giovanni Arévalo, ex editor de Marvel. A excepción del luchador, los demás integran la editorial La Llorona Cómics.

La realidad aumentada fue algo que en su momento experimentaron otras editoriales, pero los celulares no contaban con una tecnología como ahora. Valdés señala que la creación mexicana es de las pocas que están apostando a ella.

“Todo pasa en la ciudad, la idea es que la gente reconozca sus calles, como lo hizo Stan Lee con Spider-Man y Nueva York. Pero bueno, Blue Demon es de Monterrey”, apunta.

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El cómic es el primer paso para varias ideas en el equipo, entre ellas brincar al personaje a una producción audiovisual.

En paralelo, los Hermanos Calavera promueven ahora otro cómic con Rey Mysterio como protagonista, que hace dos años llegó como serie a Cartoon Network, en tanto que aún está la idea de secuela para la ficción de acción viva El Halcón con sed de venganza, con Ianis Guerrero.

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