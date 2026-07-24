El mar ha ido borrando poco a poco a El Bosque, Tabasco. En esta comunidad pesquera de poco más de 150 habitantes, el aumento del nivel del mar destruyó calles, árboles y decenas de viviendas, obligando a muchas familias a abandonar el lugar donde nacieron.

Esta comunidad, reconocida oficialmente como la primera de México desplazada por el cambio climático, inspiró La mar, cortometraje documental de la cineasta Jean Chapiro, nominado al Premio Ariel, quien convivió durante 14 meses con los habitantes del pueblo.

“Entendí que no se trataba solamente del cambio climático, sino de la pérdida de una comunidad y, con ello, de la pérdida de la identidad. No podía creer que ya estuviera sucediendo en nuestro país. Tampoco que como sociedad no estuviéramos haciendo lo suficiente para frenar esto”, cuenta.

La mar sigue a Guadalupe Cobos, pescadora y vocera de El Bosque, mientras encabeza la lucha para que su comunidad sea reubicada ante el avance del mar.

A través de su historia, el cortometraje retrata el duelo de abandonar el lugar donde una familia construyó su vida y muestra cómo, detrás de las cifras del cambio climático, existen personas que enfrentan la pérdida de su hogar, su historia.

Descubrió que la historia no solo hablaba del aumento del nivel del mar, sino del duelo que implica abandonar el lugar donde una persona construyó su vida. Para ella, pocas veces se habla de la incertidumbre que viven.

[Publicidad]

“La comunidad de El Bosque pasó meses, incluso años, sin saber si al día siguiente una tormenta los obligaría a abandonar todo. Muchas familias perdieron sus casas y tuvieron que construir refugios temporales porque no tenían a dónde ir. Esa parte de la espera es algo de lo que casi no se habla”.

Esa experiencia también transformó su propia idea de hogar. La convivencia con la comunidad le hizo comprender que, cuando el territorio desaparece, las personas terminan convirtiéndose en el único hogar.

“La pregunta que me acompañó durante todo el documental era, ¿qué pasa cuando deja de existir un hogar físicamente? No encontré una respuesta pero entendí que el hogar también se encuentra en las personas”.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.