“Llevar las cosas hasta aquí me ha devuelto la capacidad de acción. Hoy tengo en mis manos las riendas de mi vida y puedo cuidarme”,expresó la cantante Sasha Sokol en sus redes sociales, cuando elmiércoles pasado se dio a conocer la resolución de la Suprema Corte deJusticia sobre la demanda civil que interpuso en contra de Luis de Llano Macedo, por daño moral.

Después de tres años en dicho proceso legal, la Suprema Corte deJusticia de la Nación (SCJN) negó a Luis de Llano el amparo que habíasolicitado por la demanda de daño moral en su contra. Hay que recordarque la cantante tenía tan sólo 14 años, cuando de Llano comenzó suabuso hacia ella, él tenía entonces 39.

La interprete de "Rueda mi mente", también celebró que la decisión de laSCJ no sólo tuvo una respuesta positiva a su caso, sino que esto abrióla puerta para que la víctimas de abuso infantil puedan alzar la voz yexigir justica, cuando se sientan listas para hacerlo sin importar elpaso del tiempo.

Ya no existe ninguna otra instancia a la que De Llano pueda acudir, por lo que tendrá que cumplir con la condena que, desde mayo del 2023,le fue impuesta y que incluye: el pago de una indemnización, una disculpa pública y el abstenerse de hablar de Sokol.

Claudia Martín y Hugo Catalán siguen sus vidas, por separado

Una boda sorpresa y el anuncio de un embarazo, confirmaron que larelación entre Claudia Martín y Hugo Catalán ya es cosa del pasado, y que ambos han decidido seguir con sus vidas de la mejor maneraposible.

El sábado pasado Claudia compartió algunos de los momentos másemotivos de su boda con Carlos Said. La pareja ya había hablado de su compromiso y, si bien, afirmaron que no esperarían mucho antes dedarse el sí, sus fans no esperaban que la unión civil se llevaría acabo con tanta prontitud, lo que ha hecho surgir en las redes sociales la teoría de un posible embarazo por parte de la actriz, lo que loshabría llevado a precipitar todos sus planes.

Y hablando de embarazos, un par de días después Hugo Catalán compartióun post con su nueva pareja, la actriz argentina Karenina Ivancovic, en el que, aparentemente, iba a dar a conocer un nuevo proyecto deactuación pero, cuando el actor se acercó a la toma, mostró una claqueta con la frase "bebé en camino".

A esto se enfrentará Luis de Llano

Con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), enel que negó a Luis de Llano Macedo la apelación en la demanda por dañomoral que enfrentaba, el productor está obligado a cumplir con la sentencia que ya se le había dado en mayo de 2023.

En dicha sentencia se le encontró culpable de haber vulnerado losderechos de la cantante Sasha Sokol, al haberse involucrado con ella cuando era una adolescente y él ya un adulto, por lo que se le impusola siguiente reparación de daños:

Disculpa pública: El productor tendrá que extender una disculpa forma la Sokol en los mismos medios donde previamente hizo declaracionessobre ella.

Indemnización : De Llano está obligado a pagar una cantidad económicacomo forma de reparación del daño, el monto exacto no ha sido revelado aún.

Prohibición de hablar públicamente de Sasha Sokol: A partir del fallo(es decir este 25 de junio), el productor no podrá hacer mención alguna a Sasha Sokol en entrevistas, redes sociales ni ningún otro espacio público.

Eliminar la entrevista y el comunicado: En marzo del 2022 el productorasistió como invitado al programa de YouTube de Yordi Rosado, donde habló sobre Sasha. Ahora el productor está obligado a realizar todoslos actos necesarios para eliminar este video de la plataforma.

Curso en prevención de violencia sexual: Otra de las medidas impuestas es la obligación de asistir a un curso especializado en prevención delabuso sexual, especialmente enfocado en el trato con menores de edad.

Emiliano Aguilar se molesta por las críticas que recibe

Después de que subiera a sus redes sociales la imagen de una joya de lujo que acababa de comprar, a Emiliano Aguilar le llovieron los comentarios ofensivos, en el cual le subrayaban que había dejado deser el chico humilde de tiempo atrás.

“Ahora resulta que soy presumido, ahora resulta que se me estásubiendo, a mí no se me va a subir ni madres, esta pinche cadena ¿qué? Estas cadenas no te hacen mejor persona, no te hacen mejor, ni peor, amí me gustan, me puedo dar mis gustos del puto esfuerzo que le he echado", expresó el hijo mayor de Pepe Aguilar.

Confesó que este tipo de comentarios negativos lo hacen dudar de que lo que merece o no, y aprovechó para agradecer a la gente que ha confiado en él, y les respondió a aquellos que lo cuestionan sobre porqué vive en Estados Unidos.

"Porque puedo estar aquí para defender a los que no pueden defenderse,aquí estamos", expresó.

Tim Burton conoció parta de la Ciudad de México

Como parte de su visita a nuestro país, el cineasta Tim Burton visitódiversas partes de la CDMX, entre ella los míticos canales de Xochimilco, lugar al que arribó en una trajinera con decoraciones ennegro y blanco, con su nombre escrito en el arco de su techo.

Pero el creador de películas como "El extraño mundo de Jack" y El "joven manos de tijera", no acudió solo a este paseo, lo acompañaron diversas celebridades mexicanas, como el productor Billy Rovzar y los actores Bárbara de Regil, Fabiola Guajardo, María Chacón, Bárbara López y Juan Manuel Bernal.

María Chacón no ocultó su emoción por estar con el creativo, y compartió algunos detalles de esta tarde en su cuenta de Instagram, donde además de algunas imágenes, también le dedicó unas palabras a Burton: “Mi ídolo por siempre. Gracias por tu arte y por enseñarme queser raro también puede ser hermoso”.

El cineasta visitó México para inaugurar "Tim Burton, El Laberinto", una exposición inmersiva que abrió sus puertas el 26 de junio, en la cual a través de más de 300 piezas originales y múltiples escenarios inspirados en su filmografía, permiten cruzar puertas y pasajes quedan acceso a su mente creativa como nunca antes se había visto.

