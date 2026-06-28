Orgullosa de Julieta Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, fue la forma en que La Joaquí se refirió a su amiga y colega, minutos antes de su participación en el escenario principal del Pride 2026, del cual fue una de las invitadas principales.

"Es muy fácil de amar a esa mujer, ya vieron esas piernas, esa inteligencia, Dios Santo", dijo La Joaquí.

Ella aseguró que todo lo que sabe de feminismo, de involucrarse en el activismo por causas justas, se lo debe a la trapera, por eso le llena de orgullo que donde quiera que vaya se da cuenta lo mucho que la gente quiere a Cazzu.

La Joaqui, quien llegó acompañada de un séquito de acompañantes, se mostró emocionada de estar en el Pride 2026, asegurado que la CDMX ese día era una locura y eso la tenía muy contenta.

"Estoy contenta de estar acá, este es el lugar donde más se me ha permitido ser yo misma, donde he aprendido de la libertad, de ser lo que uno es y defender hasta el final, así que me siento halagada de que su comunidad me abra la puerta, es un honor para mí".

La argentina comentó que ella está muy conecta con la comunidad LGBTTTIQ+, ya que ella es abiertamente bisexual, incluso ha tenido varías parejas femeninas, por eso agradece que se abran espacios como el Pride donde puede vivir abiertamente lo que es.

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La cantante argentina La Joaqui en el escenario del Pride 2026. Foto: Hugo Salvador El Universal

"Hay que dejar hacer a cada uno lo que quiere con su cu..., perdón por el irrespeto, pero también creo que cualquier persona que está acá pude ser el bebé de alguien, así que tenemos que tratarnos con amor".

También compartió que afortunadamente, ella nunca ha vivido ningún tipo de maltrato a causa de su orientación, al contrario, ella ha tenido la fortuna de poder hasta usarlo a su favor para darle visibilidad a su propuesta artística.

Desde el primer momento que estuvo en el escenario, que en esta ocasión se ubicó a un costado del Palacio de Bellas Artes, sobre el Eje Central, la comunidad que disfrutaba de la fiesta cantó con ella cada uno de los temas que presentó durante casi 15 minutos, y que no se fueron del lugar a pesar de la copiosa lluvia.

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