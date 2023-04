La importancia del personaje de Thrawn, en las series de animación de Star Wars

Star Wars tendrá su serie porque el tráiler de Ahsoka ya está disponible y ha generado furor en los fanáticos de la historia. Star Wars Celebration llegó con importantes anuncios y una batería de contenidos audiovisuales que ha dejado estupefactos a los seguidores de las distintas franjas etarias.

Lee también: Camilla Parker renunció a una de sus grandes pasiones para ser Reina

En Youtube ya se pueden encontrar distintos avances de lo que se viene pero hay un personaje al que hay que prestarle mucha atención. Hablamos de Thrawn, el personaje de espaldas de color que aparece en los avances. Él será el gran villano y por tanto fundamental, no sólo para el programa, sino para toda la saga y hay información sobre quién es.

Uno de los personajes más icónicos de Star Wars es Thrawn, sin lugar a dudas. Su creador fue Timothy Zahn en la novela Heir to the Empire en 1991 y la popularidad no tardó en llegarle entre los fanáticos de la serie. Él es un alienígena de la especie Chiss, conocido por su inteligencia, estrategia y habilidades de liderazgo. Con el correr de su carrera, es el gran estrategia del Imperio Galáctico lo que o convierte en uno de los villanos más interesantes y complejos de la saga.

Lee también: La Inteligencia Artificial reunió a Meghan Markle y Kate Middleton en una sesión de fotos

La aparición de Thrawn no es nueva porque ya aparece en la serie de animación Star Wars Rebels, aunque fue el antagonista principal y el líder de las fuerzas imperiales que persiguen al grupo rebelde formado por Hera Syndulla, Kanan Jarrus, Zeb Orrelios, Sabine Wren y Ezra Bridger. Un dato interesante es que en esa historia, ya estaba claro que era muy hábil para analizar a sus enemigos y predecir sus movimientos. Esto lo convierte en un enemigo formidable para los rebeldes.

La complejidad de su personaje, por cómo está retratado con un profundo amor por su cultura y su pueblo, lo hace aun más fascinantes y es uno de los favoritos de Star Wars. Thrawn también ha aparecido en varias otras novelas de Star Wars, incluyendo Alliances y Treason, ambas escritas por Timothy Zahn. En estas historias, se explora aún más su vida y su carrera, así como su relación con el Imperio Galáctico y su pueblo Chiss. Hay una serie de cómics en Marvel en la que también exploran su vida antes de unirse al Imperio Galáctico.